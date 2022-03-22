https://sputnik-georgia.ru/20220322/tbilgorsud-vozobnovil-rassmotrenie-dela-o-drake-deputatov-sakrebulo-tbilisi-v-2020-godu-265418310.html

Тбилгорсуд возобновил рассмотрение дела о драке депутатов сакребуло Тбилиси в 2020 году

Тбилгорсуд возобновил рассмотрение дела о драке депутатов сакребуло Тбилиси в 2020 году

Хабеишвили не признает своей вины и отказывается от амнистии 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T18:22+0400

2022-03-22T18:22+0400

2022-03-22T18:22+0400

грузия

новости

леван хабеишвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошло последнее предварительное слушание по делу о драке депутатов совещательного органа (сакребуло) Тбилиси, обвиняемым по которому проходит депутат парламента и один из лидеров главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.Речь идет об инциденте от 24 января 2020 года, когда спор между депутатами оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта" перешел в драку, во время которой Хабеишвили получил повреждения. Самого депутата обвиняют в нанесении побоев на то время депутату сакребуло от правящей силы Ираклию Закруа в коридоре сакребуло после массовой драки в зале заседаний.Амнистия, о которой говорит прокурор, была провозглашена осенью 2021 года на основании соглашения между властью и оппозицией. Ее обязательным условием является согласие самого обвиняемого.Между тем, сам Хабеишвили, который находится на свободе под залог, своей вины не признает и считает себя пострадавшим в той драке, заявил его адвокат Георгий Кондахишвили."Уголовное преследование в отношении настоящих виновных в насилии прекращено, и вместо пострадавшего Хабеишвили оказался на скамье подсудимых", - сказал Кондахишвили.При этом он обратил внимание, что Закруа подал заявление спустя несколько дней после драки."Теперь они хотят использовать это дело, чтобы нейтрализовать политического лидера, но у нас есть доказательства, что Закруа никто не бил и он не получал повреждений, в том числе и видеоматериалы", - сказал Кондахишвили.Первое заседание в рамках рассмотрения по существу пройдет 4 апреля.Леван Хабеишвили – один из самых ярких лидеров "Единого национального движения". В данный момент он является членом политсовета партии и возглавляет антикоррупционный комитет при партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта