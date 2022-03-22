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Турция примет меры на основании информации о дрейфующих минах в Черном море

Турция примет меры на основании информации о дрейфующих минах в Черном море

ФСБ РФ не исключает возможности дрейфа сорванных у украинских портов мин в пролив Босфор 22.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Минобороны Турции принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.ФСБ РФ в воскресенье заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet.Он также заявил, что продолжает контактировать с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Турция с самого начала кризиса на Украине заняла ясную позицию, мы призываем к здравому смыслу и хотим, чтобы напряженность снизилась. Мы проводим интенсивные консультации, чтобы этого добиться", - заявил турецкий лидер.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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