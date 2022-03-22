https://sputnik-georgia.ru/20220322/v-gruzii-otmenyayut-massochnyy-rezhim-265402674.html

В Грузии отменяют масочный режим

В Грузии отменяют масочный режим

Маски больше не нужны будут на улицах, однако все еще нужны в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Грузии отменяют масочный режим на улицах, решение принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.На сегодняшний день ношение масок в Грузии обязательно как в закрытых пространствах, так и на улице.Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,6 миллиона случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса