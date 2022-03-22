Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти
© photo: Sputnik / StringerПотийский морской порт
© photo: Sputnik / Stringer
Экспорт из Грузии за первые два месяца составил 760,4 миллиона долларов, что на 54,5% больше, чем в январе-феврале 2021 года
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2022 года вырос на 49,3% по сравнению с двумя месяцами 2021 года и составил 2,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 760,4 миллиона долларов – на 54,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года
© Sputnik
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1,8 миллиарда долларов, что на 47,2% больше данных за январь-февраль 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 1 021,3 миллиона долларов, что на 41,8% больше аналогичного показателя за два месяца 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года, экспорт
© Sputnik
В январе-феврале 2022 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 214%, лечебных препаратов – на 119,8%, ферросплавов – на 92,7%. В то же время экспорт с начала 2022 года упал на 18,6% на фундук и другие орехи, а также спиртные напитки – на 4%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года, импорт
© Sputnik
С начала 2022 года вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 238%, нефти и нефтепродуктов – на 94,6%, медных руд и концентратов – 159,1%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2022 году составил 354,4 миллиона долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года, страны
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2022 года, страны
© Sputnik
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Украина, США, Армения, Германия, Румыния.
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