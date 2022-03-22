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В Грузии появится закон об электронной коммерции
В Грузии появится закон об электронной коммерции
Ведомство готовит проект еще одного закона - "О почте", по которому еще ведутся консультации 22.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-22T22:43+0400
2022-03-22T22:43+0400
2022-03-22T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Министерство экономики Грузии подготовило проект закона об электронной коммерции, который будет представлен парламенту в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Генадий Арвеладзе.По его словам, ведомство готовит проект еще одного закона, по которому еще ведутся консультации."Я думаю, что уже через месяц мы представим правительству закон "О почте" и после отправим парламенту", - сказал Арвеладзе.Вопрос о необходимости создания законов об электронной коммерции и о почте встал, когда из-за пандемии коронавируса в стране ввели локдаун. Тогда стало ясно, что сфера нуждается в реформировании. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, министерство экономики и устойчивого развития грузии
В Грузии появится закон об электронной коммерции
22:43 22.03.2022 (обновлено: 23:23 22.03.2022) Подписаться на
Ведомство готовит проект еще одного закона - "О почте", по которому еще ведутся консультации
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Министерство экономики Грузии подготовило проект закона об электронной коммерции, который будет представлен парламенту в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Генадий Арвеладзе.
"Законопроект уже готов. Нам нужно было определенное время, чтобы пройти дополнительные консультации как в правительстве, так и за пределами страны", - сказал Арвеладзе.
По его словам, ведомство готовит проект еще одного закона, по которому еще ведутся консультации.
"Я думаю, что уже через месяц мы представим правительству закон "О почте" и после отправим парламенту", - сказал Арвеладзе.
Вопрос о необходимости создания законов об электронной коммерции и о почте встал, когда из-за пандемии коронавируса в стране ввели локдаун. Тогда стало ясно, что сфера нуждается в реформировании.
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