https://sputnik-georgia.ru/20220322/zakon-ob-elektronnoy-kommertsii-podgotovlen-v-gruzii-265424642.html

В Грузии появится закон об электронной коммерции

В Грузии появится закон об электронной коммерции

Ведомство готовит проект еще одного закона - "О почте", по которому еще ведутся консультации 22.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-22T22:43+0400

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общество

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Министерство экономики Грузии подготовило проект закона об электронной коммерции, который будет представлен парламенту в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Генадий Арвеладзе.По его словам, ведомство готовит проект еще одного закона, по которому еще ведутся консультации."Я думаю, что уже через месяц мы представим правительству закон "О почте" и после отправим парламенту", - сказал Арвеладзе.Вопрос о необходимости создания законов об электронной коммерции и о почте встал, когда из-за пандемии коронавируса в стране ввели локдаун. Тогда стало ясно, что сфера нуждается в реформировании. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, министерство экономики и устойчивого развития грузии