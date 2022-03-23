https://sputnik-georgia.ru/20220323/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-23-marta-265434355.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 23 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 23 марта

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские медики из 817 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 374 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 23 553 теста на коронавирус, 21 030 – на антиген, 2 523 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 644 112 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 017 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 604 595 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 3 пациента, а с начала пандемии – 16 681.На данный момент в стране 22 810 активных случаев, из них 738 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 205 пациентов тяжелое. 22 072 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 22 марта составляет 3,47%, за две недели – 6,64%, за семь дней – 4,45%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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