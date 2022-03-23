https://sputnik-georgia.ru/20220323/do-kontsa-goda-kvartiry-v-tbilisi-poluchat-60-bezdomnykh-semey-265439394.html
До конца года квартиры в Тбилиси получат 60 бездомных семей
До конца года квартиры в Тбилиси получат 60 бездомных семей
В течение последующих годов квартиры в столице получат 400 бездомных семей, заверил Каладзе 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T14:26+0400
2022-03-23T14:26+0400
2022-03-23T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Около 60 бездомных семей получат квартиры в Тбилиси до конца 2022 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Выдача муниципального жилья бездомным семьям в Тбилиси началась в феврале текущего года. По словам Каладзе, сегодня квартиру получит еще одна семья.По его словам, в течение последующих годов квартиры получат 400 бездомных семей. Как отметил Каладзе, столичная мэрия уже многие годы платит стоимость аренды и ежегодно тратятся миллионы лари, чтобы эти люди не остались на улице.Чтобы получить статус бездомного, необходимо обратиться в районную администрацию, в городскую службу здравоохранения, где можно получить точную информацию о необходимых документах, сказал Каладзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, тбилиси
До конца года квартиры в Тбилиси получат 60 бездомных семей
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В течение последующих годов квартиры в столице получат 400 бездомных семей, заверил Каладзе
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Около 60 бездомных семей получат квартиры в Тбилиси до конца 2022 года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Выдача муниципального жилья бездомным семьям в Тбилиси началась в феврале текущего года. По словам Каладзе, сегодня квартиру получит еще одна семья.
"Мы выполняем предвыборное обещание в связи с тем, что не один бездомный тбилисец не останется без муниципального жилья. Все будут удовлетворены жилплощадью", – заявил Каладзе.
По его словам, в течение последующих годов квартиры получат 400 бездомных семей. Как отметил Каладзе, столичная мэрия уже многие годы платит стоимость аренды и ежегодно тратятся миллионы лари, чтобы эти люди не остались на улице.
Чтобы получить статус бездомного, необходимо обратиться в районную администрацию, в городскую службу здравоохранения, где можно получить точную информацию о необходимых документах, сказал Каладзе.
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