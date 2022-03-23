https://sputnik-georgia.ru/20220323/dopuskayu-chto-kvaratskheliya-budet-igrat-v-dinamo-iz-batumi---gendirektor-fk-rubin--265449052.html

"Допускаю, что Кварацхелия будет играть в "Динамо" из Батуми - гендиректор ФК "Рубин"

"Допускаю, что Кварацхелия будет играть в "Динамо" из Батуми - гендиректор ФК "Рубин"

Ранее ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T18:44+0400

2022-03-23T18:44+0400

2022-03-23T18:44+0400

хвича кварацхелия

спорт

грузия

новости

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259456627_0:150:1300:881_1920x0_80_0_0_bff25d713f50c90b10c4cba45c977389.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Гендиректор российского футбольного клуба "Рубин" Рустем Сайманов не исключил, что грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в батумском "Динамо".Футболист Кварацхелия находится в расположении сборной Грузии. Накануне, 22 марта, портал sportall.ge сообщил, что футболист может продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Грузии батумского "Динамо".Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.Вероятность возвращения полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии в команду после матчей за сборную Грузии зависит от работы казанского футбольного клуба в данном направлении, заявил РИА Новости экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин."Сейчас сложно что-то предугадать, кто вернется, кто не вернется. Это уже, наверное, работа клуба – вернется он или нет. Но в нашем чемпионате это очень заметный, очень квалифицированный и перспективный игрок. Я не знаю, потеряет ли наш чемпионат (после возможного ухода форварда). Я не готов ответить на этот вопрос", – сказал Семин.Ранее сообщалось, что из "Рубина" уехали датский полузащитник Андерс Дрейер и черногорский хавбек Сеад Хакшабанович, приостановлен контракт хорватского защитника Филипа Уремовича.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол