https://sputnik-georgia.ru/20220323/dopuskayu-chto-kvaratskheliya-budet-igrat-v-dinamo-iz-batumi---gendirektor-fk-rubin--265449052.html
"Допускаю, что Кварацхелия будет играть в "Динамо" из Батуми - гендиректор ФК "Рубин"
"Допускаю, что Кварацхелия будет играть в "Динамо" из Батуми - гендиректор ФК "Рубин"
Ранее ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T18:44+0400
2022-03-23T18:44+0400
2022-03-23T18:44+0400
хвича кварацхелия
спорт
грузия
новости
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259456627_0:150:1300:881_1920x0_80_0_0_bff25d713f50c90b10c4cba45c977389.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Гендиректор российского футбольного клуба "Рубин" Рустем Сайманов не исключил, что грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в батумском "Динамо".Футболист Кварацхелия находится в расположении сборной Грузии. Накануне, 22 марта, портал sportall.ge сообщил, что футболист может продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Грузии батумского "Динамо".Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.Вероятность возвращения полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии в команду после матчей за сборную Грузии зависит от работы казанского футбольного клуба в данном направлении, заявил РИА Новости экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин."Сейчас сложно что-то предугадать, кто вернется, кто не вернется. Это уже, наверное, работа клуба – вернется он или нет. Но в нашем чемпионате это очень заметный, очень квалифицированный и перспективный игрок. Я не знаю, потеряет ли наш чемпионат (после возможного ухода форварда). Я не готов ответить на этот вопрос", – сказал Семин.Ранее сообщалось, что из "Рубина" уехали датский полузащитник Андерс Дрейер и черногорский хавбек Сеад Хакшабанович, приостановлен контракт хорватского защитника Филипа Уремовича.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259456627_0:100:1300:1075_1920x0_80_0_0_ea23dbc7afb5e431abec0b1c575ed050.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, футбол
"Допускаю, что Кварацхелия будет играть в "Динамо" из Батуми - гендиректор ФК "Рубин"
Подписаться на
Ранее ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Гендиректор российского футбольного клуба "Рубин" Рустем Сайманов не исключил, что грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в батумском "Динамо".
Футболист Кварацхелия находится в расположении сборной Грузии. Накануне, 22 марта, портал sportall.ge сообщил, что футболист может продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Грузии батумского "Динамо".
"Вполне себе допускаю, что Хвича будет играть в "Динамо" из Батуми. УЕФА же предоставил (такую возможность). Сейчас он уехал в сборную, и мы не общались на тему, вернется он или нет. Допускаю, что любой легионер может не вернуться. До 7 апреля любой может уехать", - заявил Сайманов журналистам.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.
Вероятность возвращения полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии в команду после матчей за сборную Грузии зависит от работы казанского футбольного клуба в данном направлении, заявил РИА Новости
экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
"Сейчас сложно что-то предугадать, кто вернется, кто не вернется. Это уже, наверное, работа клуба – вернется он или нет. Но в нашем чемпионате это очень заметный, очень квалифицированный и перспективный игрок. Я не знаю, потеряет ли наш чемпионат (после возможного ухода форварда). Я не готов ответить на этот вопрос", – сказал Семин.
Ранее сообщалось, что из "Рубина" уехали датский полузащитник Андерс Дрейер и черногорский хавбек Сеад Хакшабанович, приостановлен контракт хорватского защитника Филипа Уремовича.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.