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Экспортеров в Грузии призвали искать новые рынки сбыта

Экспортеров в Грузии призвали искать новые рынки сбыта

Государство поддержит импортеров в поисках новых рынков сбыта, подчеркнул глава Минсельхоза 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Экспортерам, учитывая обстановку в регионе, следует активно искать альтернативные рынки сбыта, а государство, в свою очередь, поддержит их в этом, заявил первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Ханишвили.В тройку главных торговых партнеров Грузии входят Турция, Россия и Азербайджан. В 2021 году Россия заняла первое место – товарооборот составил 1,6 миллиарда долларов. В целом внешнеторговый оборот составил 14,3 миллиарда долларов.Он подчеркнул, что государство поддержит импортеров в поисках новых рынков сбыта."В этом году ожидается очень большой урожай как персиков, так и раннего картофеля. Успешные результаты прошлого года дали фермерам стимул работать усерднее, заботиться и получать больше урожая, поэтому очень важно, чтобы государство делало все возможное, чтобы они могли беспрепятственно реализовывать свою продукцию", – сказал Ханишвили.На встрече было отмечено, что фермеры и экспортеры уже ведут активную работу по поиску альтернативных рынков сбыта продукции, в том числе со странами Евросоюза."Мы готовы экспортировать на те рынки, на которых работали до сих пор. Однако мы активно общаемся с европейскими странами, где у нас уже есть небольшой опыт... Я хотел бы поблагодарить все соответствующие службы министерства за эту поддержку", – сказал экспортер Вахтанг Бежиташвили.Минсельхоз и в дальнейшем намерен проводить встречи с производителями, экспортерами и импортерами для организации сбора, сдачи и реализации персиков, яблок и раннего картофеля, сказано в сообщении министерства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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