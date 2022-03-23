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Граждан Грузии вывезли из Львова в Польшу
Граждан Грузии вывезли из Львова в Польшу
О дополнительных рейсах из Львова в Польшу МИД Грузии заявил накануне 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T17:22+0400
2022-03-23T17:22+0400
2022-03-23T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Из украинского Львова в Польшу сегодня эвакуировали еще 50 граждан Грузии, сообщает Первый канал.По данным СМИ, 20 из 50 пассажиров прибыли во Львов из Мариуполя. На автобусах пассажиры выехали на польскую границу, откуда затем отправятся в Грузию.Согласно информации на 20 марта, до 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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украина, новости, грузия, в мире, польша, мид грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022
Граждан Грузии вывезли из Львова в Польшу
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О дополнительных рейсах из Львова в Польшу МИД Грузии заявил накануне
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.
Из украинского Львова в Польшу сегодня эвакуировали еще 50 граждан Грузии, сообщает Первый канал
.
О дополнительных рейсах из Львова в Польшу МИД Грузии заявил накануне. Желающим покинуть Украину необходимо предварительно зарегистрироваться, позвонив на следующие номера: +380 (63) 376 77 68; +380 (63) 376 73 64.
По данным СМИ, 20 из 50 пассажиров прибыли во Львов из Мариуполя. На автобусах пассажиры выехали на польскую границу, откуда затем отправятся в Грузию.
Согласно информации на 20 марта, до 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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