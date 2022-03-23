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Грузия хочет производить ветрогенераторы для ветряных электростанций
Грузия хочет производить ветрогенераторы для ветряных электростанций
Меморандум предусматривает начало переговоров с производителями установок для ветряных электростанций и потенциальными покупателями 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T16:31+0400
2022-03-23T16:31+0400
2022-03-23T16:31+0400
грузия
экономика
центр "дельта"
новости
электроэнергия
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии планируется производство ветрогенераторов для ветряных электростанций: соответствующий меморандум о намерениях подписали Минэкономики и государственный военный научно-технический центр "Дельта".Меморандум предусматривает начало переговоров с производителями установок для ветряных электростанций и потенциальными покупателями.Кроме того, министерство экономики, центр "Дельта" и Ассоциация ветряной энергии Грузии должны приложить усилия для поиска инвесторов, которые будут заинтересованы в финансировании и развитии подобного производства.Предприятие предполагается расположить на территории "Дельта". Оно должно будет производить ветрогенераторы и их составные части.Ветрогенератор состоит из ветротурбины, установленной на мачте с растяжками и раскручиваемой ротором либо лопастями, и электрогенератора.История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.В центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, центр "дельта", новости, электроэнергия
Грузия хочет производить ветрогенераторы для ветряных электростанций
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Меморандум предусматривает начало переговоров с производителями установок для ветряных электростанций и потенциальными покупателями
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии планируется производство ветрогенераторов для ветряных электростанций: соответствующий меморандум о намерениях подписали Минэкономики и государственный военный научно-технический центр "Дельта".
Меморандум предусматривает начало переговоров с производителями установок для ветряных электростанций и потенциальными покупателями.
Кроме того, министерство экономики, центр "Дельта" и Ассоциация ветряной энергии Грузии должны приложить усилия для поиска инвесторов, которые будут заинтересованы в финансировании и развитии подобного производства.
Предприятие предполагается расположить на территории "Дельта". Оно должно будет производить ветрогенераторы и их составные части.
Ветрогенератор состоит из ветротурбины, установленной на мачте с растяжками и раскручиваемой ротором либо лопастями, и электрогенератора.
История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.
В центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.
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