https://sputnik-georgia.ru/20220323/gruziya-khochet-proizvodit-vetrogeneratory-dlya-vetryanykh-elektrostantsiy-265445952.html

Грузия хочет производить ветрогенераторы для ветряных электростанций

Грузия хочет производить ветрогенераторы для ветряных электростанций

Меморандум предусматривает начало переговоров с производителями установок для ветряных электростанций и потенциальными покупателями 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T16:31+0400

2022-03-23T16:31+0400

2022-03-23T16:31+0400

грузия

экономика

центр "дельта"

новости

электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии планируется производство ветрогенераторов для ветряных электростанций: соответствующий меморандум о намерениях подписали Минэкономики и государственный военный научно-технический центр "Дельта".Меморандум предусматривает начало переговоров с производителями установок для ветряных электростанций и потенциальными покупателями.Кроме того, министерство экономики, центр "Дельта" и Ассоциация ветряной энергии Грузии должны приложить усилия для поиска инвесторов, которые будут заинтересованы в финансировании и развитии подобного производства.Предприятие предполагается расположить на территории "Дельта". Оно должно будет производить ветрогенераторы и их составные части.Ветрогенератор состоит из ветротурбины, установленной на мачте с растяжками и раскручиваемой ротором либо лопастями, и электрогенератора.История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.В центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, центр "дельта", новости, электроэнергия