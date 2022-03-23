https://sputnik-georgia.ru/20220323/ideya-v-kotoruyu-ya-veryu-v-tbilisi-proydet-neobychnoe-meropriyatie-265451988.html

"Идея, в которую я верю": в Тбилиси пройдет необычное мероприятие

"Идея, в которую я верю": в Тбилиси пройдет необычное мероприятие

Грузинские спикеры расскажут об идеях, которые вдохновляют 23.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские общественные деятели – представители разных профессий проведут мероприятие на тему "Идея, которой я верю…" в конференц-зале "Лолиты" 24 марта.В ходе встречи спикеры Давид Чикваидзе, Андро Дгебуадзе, Давид Кенчадзе, Татия Долидзе и Нино Замбахидзе расскажут о своих идеях, в которые они верят, и обсудят книгу "Речи мировых лидеров, изменивших эпоху".Тридцать восемь обращений лидеров, представленных в книге, были сказаны в разное время, с конца Великой Отечественной войны и до наших дней. Они принадлежат политикам, ученым, писателям, миссионерам, архитекторам, бизнес-леди, ведущим ток-шоу.Модератором мероприятия выступит автор книги "Все о публичных выступлениях" Ната Асатиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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тбилиси, грузия, новости, общество