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"Идея, в которую я верю": в Тбилиси пройдет необычное мероприятие
"Идея, в которую я верю": в Тбилиси пройдет необычное мероприятие
Грузинские спикеры расскажут об идеях, которые вдохновляют 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T23:03+0400
2022-03-23T23:03+0400
2022-03-23T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские общественные деятели – представители разных профессий проведут мероприятие на тему "Идея, которой я верю…" в конференц-зале "Лолиты" 24 марта.В ходе встречи спикеры Давид Чикваидзе, Андро Дгебуадзе, Давид Кенчадзе, Татия Долидзе и Нино Замбахидзе расскажут о своих идеях, в которые они верят, и обсудят книгу "Речи мировых лидеров, изменивших эпоху".Тридцать восемь обращений лидеров, представленных в книге, были сказаны в разное время, с конца Великой Отечественной войны и до наших дней. Они принадлежат политикам, ученым, писателям, миссионерам, архитекторам, бизнес-леди, ведущим ток-шоу.Модератором мероприятия выступит автор книги "Все о публичных выступлениях" Ната Асатиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, грузия, новости, общество
"Идея, в которую я верю": в Тбилиси пройдет необычное мероприятие
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Грузинские спикеры расскажут об идеях, которые вдохновляют
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские общественные деятели – представители разных профессий проведут мероприятие на тему "Идея, которой я верю…" в конференц-зале "Лолиты" 24 марта.
В ходе встречи спикеры Давид Чикваидзе, Андро Дгебуадзе, Давид Кенчадзе, Татия Долидзе и Нино Замбахидзе расскажут о своих идеях, в которые они верят, и обсудят книгу "Речи мировых лидеров, изменивших эпоху".
Тридцать восемь обращений лидеров, представленных в книге, были сказаны в разное время, с конца Великой Отечественной войны и до наших дней. Они принадлежат политикам, ученым, писателям, миссионерам, архитекторам, бизнес-леди, ведущим ток-шоу.
"Многие из них посвятили свою жизнь идеям, в которые верили, и их приверженность идее стоила им жизни, а некоторые, как Нельсон Мандела, провели десятилетия в тюрьме", - говорится в сообщении организаторов.
Модератором мероприятия выступит автор книги "Все о публичных выступлениях" Ната Асатиани.
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