Как открыть счет в банке Грузии гражданину России?

Как открыть счет в банке Грузии гражданину России?

Гражданам России, приезжающим в Грузию, на сегодняшний день желательно открыть местный банковский счет, чтобы пользоваться платежными картами грузинских банков 23.03.2022, Sputnik Грузия

С начала марта в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции из-за спецоперации России на Украине.За последний период число россиян, прибывающих в Грузию, выросло в несколько раз, следовательно, вопрос, как открыть счет в грузинском банке гражданину России, интересует многих.Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этой теме, публикует информацию для граждан России, как открыть счет в банке Грузии.Как открыть счет в банке Грузии?В Грузии широкий выбор банков, поэтому, в первую очередь, нужно определиться, в каком грузинском банке вы хотите открыть счет. Крупнейшими банками в Грузии являются TBC Bank и Bank of Georgia, которые предлагают потребителям безопасные финансовые транзакции и практически идентичный сервис.Расположение филиалов TBC Bank и Bank of Georgia, которые котируются на Лондонской фондовой бирже, являются самыми удобными в стране.Чтобы открыть счет, гражданину России нужно лично посетить один из филиалов. В TBC Bank сообщили, что, исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации, правила могут меняться ежедневно и к каждому иностранцу, в том числе и гражданину России, применяется индивидуальный подход. Подробную информацию заявитель получит в конкретном филиале банка при обращении для открытия счета.Банковский счет в Грузии гражданину России откроют через два-три рабочих дня после заполнения специальной анкеты клиента.Следует также быть готовым к ответам на следующие вопросы: каковы цели открытия счета в данном банке, каковы источники происхождения средств, которые будут на него зачислены, можете ли вы подтвердить, что все средства, полученные на данный счет, уже свободны от налогообложения и так далее.Ранее сообщалось, что у граждан России возникали проблемы с открытием счетов в банках Грузии.После того, как многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора, а также в отношении ряда российских политиков, предпринимателей и компаний, Bank of Georgia ввел новые регуляции для граждан России.Позже глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что коммерческие банки имеют право открыть счета физическим лицам или организациям, после прохождения стандартных процедур, если они не входят в санкционный список.Материал подготовлен на основе открытых источников

