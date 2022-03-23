https://sputnik-georgia.ru/20220323/kak-otnosyatsya-rossiyane-k-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine---opros-265446329.html

Как относятся россияне к спецоперации России на Украине - опрос

Как относятся россияне к спецоперации России на Украине - опрос

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T16:45+0400

2022-03-23T16:45+0400

2022-03-23T16:45+0400

россия

новости

в мире

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23880/98/238809841_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_6fabce40365f5e3351bfe81c6ee3b7ba.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Cкорее поддерживают решение о проведении специальной операции России на Украине 74% граждан России — по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 п.п.Эти данные следуют из опроса об отношении россиян к спецоперации РФ на Украине и предпринимаемым мерам по снижению влияния санкций на российскую экономику, осуществленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).При этом, скорее не поддерживают операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить. Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (19%), защитить население Донбасса (17%). О том, что цель специальной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 5% опрошенных. Тем временем более половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством России мер по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций (61%), четверть считают, что скорее не позволит (24%). Еще 15% граждан затруднились ответить. В случае, если в настоящее время в регионе их проживания состоятся массовые выступления протеста, принять участие в них готов каждый десятый россиянин (17.III - 10%). В январе текущего года о готовности участвовать в акциях протеста сообщали 17% опрошенных. Большинство россиян сообщили, что скорее всего не примут участия в подобных акциях (17.III - 85%). Наконец, по данным на 17 марта нынешнего года, допускают, что в настоящее время в их населенном пункте возможны массовые акции протеста 18% россиян, три четверти считают, что массовые акции протеста маловероятны (17.III - 75%).Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина