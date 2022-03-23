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Как относятся россияне к спецоперации России на Украине - опрос
Как относятся россияне к спецоперации России на Украине - опрос
Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T16:45+0400
2022-03-23T16:45+0400
2022-03-23T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Cкорее поддерживают решение о проведении специальной операции России на Украине 74% граждан России — по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 п.п.Эти данные следуют из опроса об отношении россиян к спецоперации РФ на Украине и предпринимаемым мерам по снижению влияния санкций на российскую экономику, осуществленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).При этом, скорее не поддерживают операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить. Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (19%), защитить население Донбасса (17%). О том, что цель специальной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 5% опрошенных. Тем временем более половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством России мер по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций (61%), четверть считают, что скорее не позволит (24%). Еще 15% граждан затруднились ответить. В случае, если в настоящее время в регионе их проживания состоятся массовые выступления протеста, принять участие в них готов каждый десятый россиянин (17.III - 10%). В январе текущего года о готовности участвовать в акциях протеста сообщали 17% опрошенных. Большинство россиян сообщили, что скорее всего не примут участия в подобных акциях (17.III - 85%). Наконец, по данным на 17 марта нынешнего года, допускают, что в настоящее время в их населенном пункте возможны массовые акции протеста 18% россиян, три четверти считают, что массовые акции протеста маловероятны (17.III - 75%).Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Как относятся россияне к спецоперации России на Украине - опрос
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Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Cкорее поддерживают решение о проведении специальной операции России на Украине 74% граждан России — по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 п.п.
Эти данные следуют из опроса
об отношении россиян к спецоперации РФ на Украине и предпринимаемым мерам по снижению влияния санкций на российскую экономику, осуществленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом, скорее не поддерживают операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить.
Что касается представлений о целях специальной операции, они сформировались и остаются неизменными на протяжении двух последних недель. "Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (46% опрошенных)", - говорится в опросе ВЦИОМ.
Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (19%), защитить население Донбасса (17%). О том, что цель специальной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 5% опрошенных.
Тем временем более половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством России мер по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций (61%), четверть считают, что скорее не позволит (24%). Еще 15% граждан затруднились ответить.
В случае, если в настоящее время в регионе их проживания состоятся массовые выступления протеста, принять участие в них готов каждый десятый россиянин (17.III - 10%).
В январе текущего года о готовности участвовать в акциях протеста сообщали 17% опрошенных. Большинство россиян сообщили, что скорее всего не примут участия в подобных акциях (17.III - 85%).
Наконец, по данным на 17 марта нынешнего года, допускают, что в настоящее время в их населенном пункте возможны массовые акции протеста 18% россиян, три четверти считают, что массовые акции протеста маловероятны (17.III - 75%).
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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