https://sputnik-georgia.ru/20220323/khrolenko-naskolko-opasny-ukrainskie-miny-v-chernom-more---video-265428900.html

Хроленко: насколько опасны украинские мины в Черном море? – видео

Хроленко: насколько опасны украинские мины в Черном море? – видео

Болгарские власти просят жителей черноморских районов страны быть осторожнее из-за опасности подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом... 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T09:52+0400

2022-03-23T09:52+0400

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экспертное мнение

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Сейчас, по данным ФСБ России, мины могут дрейфовать к проливу Босфор. Как отрыв мин повлияет на туристический сезон? Насколько серьезными будут последствия безответственных действий украинских военных? Можно ли быстро ликвидировать последствия произошедшего? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил военный эксперт Александр Хроленко.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео