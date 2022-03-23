https://sputnik-georgia.ru/20220323/khrolenko-naskolko-opasny-ukrainskie-miny-v-chernom-more---video-265428900.html
Хроленко: насколько опасны украинские мины в Черном море? – видео
Хроленко: насколько опасны украинские мины в Черном море? – видео
Болгарские власти просят жителей черноморских районов страны быть осторожнее из-за опасности подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом... 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T09:52+0400
2022-03-23T09:52+0400
2022-03-23T10:19+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265428360_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05f6d868fc2d23fffdfaa783e79fbed4.jpg
Сейчас, по данным ФСБ России, мины могут дрейфовать к проливу Босфор. Как отрыв мин повлияет на туристический сезон? Насколько серьезными будут последствия безответственных действий украинских военных? Можно ли быстро ликвидировать последствия произошедшего? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил военный эксперт Александр Хроленко.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265428360_175:0:1135:720_1920x0_80_0_0_a6c2775dbf3484897322c252718e84e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Хроленко: насколько опасны украинские мины в Черном море? – видео
09:52 23.03.2022 (обновлено: 10:19 23.03.2022) Подписаться на
Болгарские власти просят жителей черноморских районов страны быть осторожнее из-за опасности подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом. Турция также высказала опасения в связи с создавшейся ситуацией
Сейчас, по данным ФСБ России, мины могут дрейфовать к проливу Босфор. Как отрыв мин повлияет на туристический сезон? Насколько серьезными будут последствия безответственных действий украинских военных? Можно ли быстро ликвидировать последствия произошедшего? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском"
ответил военный эксперт Александр Хроленко.