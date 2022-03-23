https://sputnik-georgia.ru/20220323/krayne-opasnoe-reshenie-v-kremle-otsenili-ideyu-vvoda-mirotvortsev-nato-na-ukrainu-265449523.html

"Крайне опасное решение": в Кремле оценили идею ввода миротворцев НАТО на Украину

"Крайне опасное решение": в Кремле оценили идею ввода миротворцев НАТО на Украину

Соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил Песков 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T19:19+0400

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2022-03-23T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Кремле оценили идею ввода миротворцев НАТО на Украину: введение миротворцев было бы опрометчивым и опасным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, цитирует Пескова РИА Новости.Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров ранее не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению России и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", которые направлены на то, чтобы спровоцировать "большую беду"."Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям", — сказал Песков.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дмитрий песков, россия, в мире, новости, польша, нато, сергей лавров, владимир путин, украина, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022