https://sputnik-georgia.ru/20220323/minkultury-gruzii-pochtilo-pamyat-skalolaza-mikhaila-khergiani-265450090.html

Минкультуры Грузии почтило память скалолаза Михаила Хергиани

Минкультуры Грузии почтило память скалолаза Михаила Хергиани

За свое умение с невероятной быстротой проходить сложные скальные маршруты Хергиани получил от английских альпинистов прозвище "Тигр скал" 23.03.2022, Sputnik Грузия

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михаила хергиани

грузия

новости

сванети

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Известному грузинскому альпинисту, многократному чемпиону по скалолазанию Михаилу Хергиани сегодня исполнилось бы 90 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В своем обращении ведомство отдало дань памяти Михаилу Хергиани и его вкладу в развитие грузинского спорта.Михаил Хергиани был сыном одного из первых альпинистов Сванети Виссариона Хергиани - покорителя Ушбы в 1937 году. Его дядя и двоюродный брат - также были альпинистами. Детство и юность он провел в Сванети. С детства слушал рассказы о восхождениях, бродил по окрестным горам, лазил по скалам, занимался горными лыжами и национальной борьбой. Как сообщается в различных энциклопедиях, всего Михаил Хергиани семь раз становился чемпионом СССР по скалолазанию. За свое умение с невероятной быстротой проходить сложные скальные маршруты получил от английских альпинистов прозвище "Тигр скал".Самый впечатляющий и реалистичный: история дома-музея альпиниста Хергиани в Сванети >>>Михаил Хергиани погиб при восхождении на гору Су-Альто в Италии. Чтобы увековечить его имя и память, с 1976 года близ Гагры ежегодно проводятся соревнования по скалолазанию, а в 1983 году в Местия был открыт его мемориальный музей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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михаила хергиани, грузия, новости, сванети, министерство культуры, спорта и молодежи грузии