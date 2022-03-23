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Непогода в Кутаиси: ураган повредил инфраструктуру города
Непогода в Кутаиси: ураган повредил инфраструктуру города
Мощный ветер вырвал деревья с корнями, повредил автомобили и кровли домов 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T19:45+0400
2022-03-23T19:45+0400
2022-03-23T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сильный ветер и непогода создали проблемы жителям Кутаиси на западе Грузии, сообщает пресс-служба мэрии города.Ветер вырвал деревья с корнями, повредил автомобили, кровли домов, линии электропередачи, а также тротуарную плитку.Работы по очистке улиц ведутся в интенсивном темпе. Заработала горячая линия - +995 595 25 03 09.Есть и пострадавшие в результате стихии. Мэр Кутаиси Иосеб Хахалеишвили навестил в больнице мужчину, пострадавшего из-за сильного ветра.Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в больницу. По словам лечащего врача, у мужчины легкие ушибы, в том числе травма головы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Непогода в Кутаиси: ураган повредил инфраструктуру города
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Мощный ветер вырвал деревья с корнями, повредил автомобили и кровли домов
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сильный ветер и непогода создали проблемы жителям Кутаиси на западе Грузии, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ветер вырвал деревья с корнями, повредил автомобили, кровли домов, линии электропередачи, а также тротуарную плитку.
Сотрудники специальной службы при мэрии Кутаиси оперативно выезжают на пострадавшие участки и очищают их от поваленных деревьев, говорится в сообщении.
Работы по очистке улиц ведутся в интенсивном темпе. Заработала горячая линия - +995 595 25 03 09.
Есть и пострадавшие в результате стихии. Мэр Кутаиси Иосеб Хахалеишвили навестил в больнице мужчину, пострадавшего из-за сильного ветра.
Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в больницу. По словам лечащего врача, у мужчины легкие ушибы, в том числе травма головы.
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