https://sputnik-georgia.ru/20220323/oppozitsiya-vedet-gibridnuyu-voynu-protiv-gosinstitutov---spiker-parlamenta-gruzii-265453612.html

Оппозиция ведет гибридную войну против госинститутов - спикер парламента Грузии

Оппозиция ведет гибридную войну против госинститутов - спикер парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Оппозиция ведет активную дезинформационную кампанию с целью дискредитировать государственные институты, заявил спикер парламента... 23.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Оппозиция ведет активную дезинформационную кампанию с целью дискредитировать государственные институты, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.На фоне событий в Украине отношения между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и частью оппозиции во главе с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" резко обострились. Оппозиция недовольна пассивной позицией властей Грузии в отношении Украины, тогда как власти утверждают, что делают максимум.Как пример он привел тему выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии. С этим предложением выступила на прошлой неделе оппозиция, однако власти заявили, что такие вопросы должны решаться путем переговоров двух государств."Прошла уже неделя, и мы не увидели этой инициативы, исходящей от властей Украины, поэтому этот вопрос не стоит в повестке дня и не рассматривается. Самого этого вопроса не существует", - сказал Папуашвили.Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, владимир зеленский, украина, совет европы, обсе, россия, парламент грузии, грузинская мечта, единое нацдвижение