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Парламент Грузии готов поддержать инициативы по устойчивости банковского сектора
Парламент Грузии готов поддержать инициативы по устойчивости банковского сектора
Финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T07:01+0400
2022-03-23T07:01+0400
2022-03-23T08:26+0400
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новости
экономика
ираклий ковзанадзе
парламент грузии
ассоциация банков грузии
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии готов поддержать любые инициативы по обеспечению устойчивости банковского сектора страны, заявил глава комитета Ираклий Ковзанадзе.На встрече обсуждался вопрос стабильности финансовых институтов в условиях событий на Украине и макроэкономическая и финансовая стабильность страны.Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.Между тем Нацбанк заявляет, что стабильность грузинского финансового сектора очень хорошая.По словам главы Национального банка Кобы Гвенетадзе, осуществленные регулятором мероприятия и решения, принятые совместно с правительством Грузии, о сокращении долларизации, улучшения качества капитала и адекватный надзор обусловили, что банковский сектор сможет справится со стоящими перед ним вызовами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, ираклий ковзанадзе, парламент грузии, ассоциация банков грузии
Парламент Грузии готов поддержать инициативы по устойчивости банковского сектора
07:01 23.03.2022 (обновлено: 08:26 23.03.2022) Подписаться на
Финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии готов поддержать любые инициативы по обеспечению устойчивости банковского сектора страны, заявил глава комитета Ираклий Ковзанадзе.
На встрече обсуждался вопрос стабильности финансовых институтов в условиях событий на Украине и макроэкономическая и финансовая стабильность страны.
"Финансово-бюджетный комитет готов поддержать и рассмотреть все те инициативы, которые обусловят еще большую устойчивость финансового сектора", – заявил Ковзанадзе по итогам на встрече с руководством Банковской ассоциации Грузии.
Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.
Между тем Нацбанк заявляет, что стабильность грузинского финансового сектора очень хорошая.
По словам главы Национального банка Кобы Гвенетадзе, осуществленные регулятором мероприятия и решения, принятые совместно с правительством Грузии, о сокращении долларизации, улучшения качества капитала и адекватный надзор обусловили, что банковский сектор сможет справится со стоящими перед ним вызовами.
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