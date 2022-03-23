https://sputnik-georgia.ru/20220323/parlament-gruzii-gotov-podderzhat-initsiativy-po-ustoychivosti-bankovskogo-sektora-265426667.html

Парламент Грузии готов поддержать инициативы по устойчивости банковского сектора

Парламент Грузии готов поддержать инициативы по устойчивости банковского сектора

Финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T07:01+0400

2022-03-23T07:01+0400

2022-03-23T08:26+0400

грузия

новости

экономика

ираклий ковзанадзе

парламент грузии

ассоциация банков грузии

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии готов поддержать любые инициативы по обеспечению устойчивости банковского сектора страны, заявил глава комитета Ираклий Ковзанадзе.На встрече обсуждался вопрос стабильности финансовых институтов в условиях событий на Украине и макроэкономическая и финансовая стабильность страны.Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.Между тем Нацбанк заявляет, что стабильность грузинского финансового сектора очень хорошая.По словам главы Национального банка Кобы Гвенетадзе, осуществленные регулятором мероприятия и решения, принятые совместно с правительством Грузии, о сокращении долларизации, улучшения качества капитала и адекватный надзор обусловили, что банковский сектор сможет справится со стоящими перед ним вызовами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, ираклий ковзанадзе, парламент грузии, ассоциация банков грузии