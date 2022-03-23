https://sputnik-georgia.ru/20220323/pochemu-spros-na-noutbuki-upal-vo-vsem-mire-265443062.html
Почему спрос на ноутбуки упал во всем мире?
Почему спрос на ноутбуки упал во всем мире?
Аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T16:01+0400
2022-03-23T16:01+0400
2022-03-23T16:01+0400
новости
в мире
apple
технологии
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264996793_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_09f11cac5669fded9525a04662fcc1f1.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мировой рынок ноутбуков по подсчетам февраля текущего года переживает серьезный спад, пишет РИА Новости.К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research. В феврале пять ведущих вендоров рынка (без Apple) вынуждены были сократить поставки ноутбуков на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечается, что по сравнению с январем 2022-го, снижение отгрузок составило около двух процентов.Дело в том, что аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов, снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах. Также называются перебои в работе заводов и подготовке компаний к выпуску новых моделей.В последние два года интерес на ноутбуки по всему миру стабильно рос — покупателям требовалась дополнительная компьютерная техника для работы и учебы в условиях пандемии. Между тем, из-за майнингового бума наращивалась отгрузка игровых моделей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264996793_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_5b2a0ecd999bcf2316b33f746d6a625b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, apple, технологии, экономика, общество
Почему спрос на ноутбуки упал во всем мире?
Подписаться на
Аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.
Мировой рынок ноутбуков по подсчетам февраля текущего года переживает серьезный спад, пишет РИА Новости
.
К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research
. В феврале пять ведущих вендоров рынка (без Apple) вынуждены были сократить поставки ноутбуков на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Отмечается, что по сравнению с январем 2022-го, снижение отгрузок составило около двух процентов.
Дело в том, что аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов, снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах. Также называются перебои в работе заводов и подготовке компаний к выпуску новых моделей.
В последние два года интерес на ноутбуки по всему миру стабильно рос — покупателям требовалась дополнительная компьютерная техника для работы и учебы в условиях пандемии. Между тем, из-за майнингового бума наращивалась отгрузка игровых моделей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.