https://sputnik-georgia.ru/20220323/pochemu-spros-na-noutbuki-upal-vo-vsem-mire-265443062.html

Почему спрос на ноутбуки упал во всем мире?

Почему спрос на ноутбуки упал во всем мире?

Аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T16:01+0400

2022-03-23T16:01+0400

2022-03-23T16:01+0400

новости

в мире

apple

технологии

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264996793_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_09f11cac5669fded9525a04662fcc1f1.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мировой рынок ноутбуков по подсчетам февраля текущего года переживает серьезный спад, пишет РИА Новости.К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research. В феврале пять ведущих вендоров рынка (без Apple) вынуждены были сократить поставки ноутбуков на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечается, что по сравнению с январем 2022-го, снижение отгрузок составило около двух процентов.Дело в том, что аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов, снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах. Также называются перебои в работе заводов и подготовке компаний к выпуску новых моделей.В последние два года интерес на ноутбуки по всему миру стабильно рос — покупателям требовалась дополнительная компьютерная техника для работы и учебы в условиях пандемии. Между тем, из-за майнингового бума наращивалась отгрузка игровых моделей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, apple, технологии, экономика, общество