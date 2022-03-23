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Противники НАТО в Грузии подписали резолюцию по ситуации на Украине

Противники НАТО в Грузии подписали резолюцию по ситуации на Украине

Общественные организации Грузии против действий НАТО на Украине 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T13:09+0400

2022-03-23T13:09+0400

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По инициативе руководителей общественных организаций – "Историческое наследие" и "Институт Евразии", Тараса Гагнидзе и Гулбаата Рцхиладзе в редакции газеты "Грузия и мир" состоялся круглый стол, приуроченный к событиям на Украине. Собрались общественно активные специалисты, которые известны как последовательные противники интеграции Грузии в военно-политические структуры НАТО.Участники круглого стола выступили против разжигаемой в СМИ антироссийской истерии, против попыток использовать Грузию в качестве плацдарма против России – особенно в нынешней ситуации, которая создалась на Украине. Было отмечено, что Россия проводит специальную операцию, исходя из очевидного игнорирования ее легитимных интересов безопасности.В принятом по итогам обсуждения заявлении участники круглого стола по поводу операции на Украине отметили:"В ответ на антироссийскую политику коллективного Запада Россия 17 декабря прошлого года потребовала от США-НАТО договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности и представила проекты договоров по обоюдной безопасности, а касательно Украины – выполнение вторых минских соглашений.Суть российских предложений состояла в том, что безопасность должна была быть едина для всех без исключении, и что США-НАТО должны были отвести назад выстраиваемую вдоль российских границ военную инфраструктуру и наступательные вооружения. Запад в очередной раз проигнорировал российские требования, продолжая гнуть прежнюю линию "безопасность только для меня и за ваш – российский счет".Начиная с речи российского президента на Мюнхенской конференции безопасности в 2007 году, Россия постоянно высказывала озабоченности и указывала Западу на нарушения взятых им обязательств в сфере безопасности и данных России обещаний, требуя положить этому конец. Ответ Запада всегда был один – игнорирование России".Участники круглого стола отметили, что Вооруженные силы России, проводя операцию, всегда оставляют открытыми гуманитарные коридоры для мирного населения и призывают киевский режим не препятствовать оттоку людей из городов в сторону России. Такое поведение России вызывает истерику на Западе и антироссийская пропаганда пытается все представить наоборот – якобы российская армия нарочно пытается вызвать жертвы среди мирного украинского населения, что является бессовестной клеветой.Участники круглого стола приняли обращение к руководству Грузии, в котором поддержана позиция правительства по поводу неприсоединения к антироссийским санкциям, но, с другой стороны, отмечается необходимость проявить более решительную позицию по отношению к деструктивной внутренней оппозиции, в то же время признавая, что Украина вовсе не является дружественной для Грузии страной:"Хотим поддержать решение грузинского правительства не присоединяться к антироссийским санкциям. Считаем данное решение принципиально правильным, вытекающим из коренных государственных интересов страны.Тут же добавим, что Украина на протяжении последних лет превратилась не только в антироссийский, но еще и в антигрузинский плацдарм. Несмотря на неоднократные требования грузинских правоохранителей, украинская сторона им не передала большую часть уголовников. Более того, криминальным гражданам Грузии дала гражданство и назначила на высокие государственные должности. Также из Украины был заслан в Грузию М. Саакашвили перед выборами 2021 года с целью дестабилизации обстановки. Киевский режим проявляет неуважение к власти Грузии, ни во что не ставит оказанную гуманитарную помощь со стороны правительства Грузии в этот трудный момент. Из Киева требуют, чтобы Грузия действовала против своих жизненных интересов и включилась в антироссийский альянс. Этот и еще многие факты свидетельствуют о том, что существующий сегодня в Киеве режим представляет собой большую угрозу для Грузии!Призываем власти Грузии пресечь развязанную в нашей стране антироссийскую кампанию и обратить внимание на недружественные, подрывные для Грузии шаги украинского режима. Также призываем правоохранителей Грузии пресекать формирование так называемых добровольческих отрядов для их отправки на Украину.Считаем, что разворачивающиеся на Украине события существенно изменили геополитические и экономические расклады в Евразии и в мире в целом. Эти процессы – наглядный урок в первую очередь для постсоветских стран и для Грузии, в частности. Призываем грузинские власти сделать правильные выводы, и во внутренней и внешней политике впредь действовать самостоятельно, с осознанием коренных интересов страны и в соответствие им", – говорится в итоговом заявлении, полный текст которого публикуется на странице газеты "Грузия и мир".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, украина, киев, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022, аналитика