https://sputnik-georgia.ru/20220323/rossiya-namerena-perevesti-raschety-za-postavki-gaza-v-evropu-v-rubli-265448774.html

Россия намерена перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Россия намерена перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

При этом поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T18:18+0400

2022-03-23T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Российская федерация намерена перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил Владимир Путин.Российский лидер подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами. Соответствующую директиву направят "Газпрому".На этом фоне российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки в 100 рублей.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, владимир путин, газпром, газ, экономика, в мире