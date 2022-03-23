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Россия намерена перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли
Россия намерена перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли
При этом поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T18:18+0400
2022-03-23T18:18+0400
2022-03-23T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Российская федерация намерена перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил Владимир Путин.Российский лидер подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами. Соответствующую директиву направят "Газпрому".На этом фоне российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки в 100 рублей.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, владимир путин, газпром, газ, экономика, в мире
Россия намерена перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли
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При этом поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.
Российская федерация намерена перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил
Владимир Путин.
"Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — отметил он.
Российский лидер подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами. Соответствующую директиву направят "Газпрому".
На этом фоне российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки в 100 рублей.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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