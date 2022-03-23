https://sputnik-georgia.ru/20220323/snegopad-v-tbilisi-sluzhby-merii-rabotayut-v-kruglosutochnom-rezhime-265437812.html
Снегопад в Тбилиси: службы мэрии работают в круглосуточном режиме
Снегопад в Тбилиси: службы мэрии работают в круглосуточном режиме
Центральные дороги столицы уже расчищены от снега, отметил Каладзе 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T13:24+0400
2022-03-23T13:24+0400
2022-03-23T13:46+0400
грузия
новости
тбилиси
тбилсервис групп
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265380873_87:298:1075:854_1920x0_80_0_0_39a68a1e1357d17c6ac35b70236897af.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Очистительные работы на дорогах столицы ведутся в непрерывном режиме – уже посыпано до пяти тысяч тонн технической соли, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.По его словам, несмотря на непогоду, работы муниципального транспорта не прекращалась. Определенные проблемы были в пригороде Тбилиси, однако, как отметил Каладзе, на месте били мобилизованы как сотрудники компании "Тбилсервис групп", так и районных администраций.По словам мэра, в некоторых местах припаркованы автомобили, и они мешают работе спецтехники."Мы пытаемся очистить каждую улицу и переулок, однако, если граждане будут нам помогать и очистят дорогу вокруг собственных домов, мы будем благодарны", – заявил Каладзе.В столице Грузии последние несколько дней идет снег. Температура воздуха в ночное время падает ниже нуля. А днем максимальная температура уже несколько дней не превышает плюс 4 градуса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265380873_186:269:966:854_1920x0_80_0_0_d7a99a5e4bfa6c98736cd80c9f2970db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, тбилсервис групп, каха каладзе
Снегопад в Тбилиси: службы мэрии работают в круглосуточном режиме
13:24 23.03.2022 (обновлено: 13:46 23.03.2022) Подписаться на
Центральные дороги столицы уже расчищены от снега, отметил Каладзе
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Очистительные работы на дорогах столицы ведутся в непрерывном режиме – уже посыпано до пяти тысяч тонн технической соли, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.
По его словам, несмотря на непогоду, работы муниципального транспорта не прекращалась. Определенные проблемы были в пригороде Тбилиси, однако, как отметил Каладзе, на месте били мобилизованы как сотрудники компании "Тбилсервис групп", так и районных администраций.
"Посыпано до пяти тысяч тонн техничкой соли. Очистительные работы и сейчас продолжаются. Остались второстепенные улицы, переулки, где мы сталкиваемся с проблемами", – заявил Каладзе.
По словам мэра, в некоторых местах припаркованы автомобили, и они мешают работе спецтехники.
"Мы пытаемся очистить каждую улицу и переулок, однако, если граждане будут нам помогать и очистят дорогу вокруг собственных домов, мы будем благодарны", – заявил Каладзе.
В столице Грузии последние несколько дней идет снег. Температура воздуха в ночное время падает ниже нуля. А днем максимальная температура уже несколько дней не превышает плюс 4 градуса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.