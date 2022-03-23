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Снегопад в Тбилиси: службы мэрии работают в круглосуточном режиме

Снегопад в Тбилиси: службы мэрии работают в круглосуточном режиме

Центральные дороги столицы уже расчищены от снега, отметил Каладзе 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T13:24+0400

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тбилиси

тбилсервис групп

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Очистительные работы на дорогах столицы ведутся в непрерывном режиме – уже посыпано до пяти тысяч тонн технической соли, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.По его словам, несмотря на непогоду, работы муниципального транспорта не прекращалась. Определенные проблемы были в пригороде Тбилиси, однако, как отметил Каладзе, на месте били мобилизованы как сотрудники компании "Тбилсервис групп", так и районных администраций.По словам мэра, в некоторых местах припаркованы автомобили, и они мешают работе спецтехники."Мы пытаемся очистить каждую улицу и переулок, однако, если граждане будут нам помогать и очистят дорогу вокруг собственных домов, мы будем благодарны", – заявил Каладзе.В столице Грузии последние несколько дней идет снег. Температура воздуха в ночное время падает ниже нуля. А днем максимальная температура уже несколько дней не превышает плюс 4 градуса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, тбилиси, тбилсервис групп, каха каладзе