https://sputnik-georgia.ru/20220323/tbilisskiy-molodezhnyy-orkestr-kancheli-otkroet-vesenniy-sezon-vystupleniy-265443794.html

Тбилисский молодежный оркестр Канчели откроет весенний сезон выступлений

Тбилисский молодежный оркестр Канчели откроет весенний сезон выступлений

На вечере прозвучат известные произведения трех культовых композиторов 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T16:15+0400

2022-03-23T16:15+0400

2022-03-23T16:15+0400

концерт

культура

грузия

новости

вахтанг кахидзе

тбилиси

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23838/14/238381430_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_031e26469658a03ed7ee93528357cb49.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели 2 апреля откроет весенний сезон концертом в Культурно-музыкальном центре имени Джансуга Кахидзе.В качестве режиссера на вечере предстанет маэстро Вахтанг Кахидзе. Солистом выступит Эльмира Айвазян (труба).Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести онлайн.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

концерт, культура, грузия, новости, вахтанг кахидзе, тбилиси, музыкальный центр им. джансуга кахидзе