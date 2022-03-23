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Тбилисский молодежный оркестр Канчели откроет весенний сезон выступлений
Тбилисский молодежный оркестр Канчели откроет весенний сезон выступлений
На вечере прозвучат известные произведения трех культовых композиторов 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T16:15+0400
2022-03-23T16:15+0400
2022-03-23T16:15+0400
концерт
культура
грузия
новости
вахтанг кахидзе
тбилиси
музыкальный центр им. джансуга кахидзе
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели 2 апреля откроет весенний сезон концертом в Культурно-музыкальном центре имени Джансуга Кахидзе.В качестве режиссера на вечере предстанет маэстро Вахтанг Кахидзе. Солистом выступит Эльмира Айвазян (труба).Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести онлайн.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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концерт, культура, грузия, новости, вахтанг кахидзе, тбилиси, музыкальный центр им. джансуга кахидзе
Тбилисский молодежный оркестр Канчели откроет весенний сезон выступлений
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На вечере прозвучат известные произведения трех культовых композиторов
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели 2 апреля откроет весенний сезон концертом в Культурно-музыкальном центре имени Джансуга Кахидзе.
В программе вечера произведения Вольфганга Амадея Моцарта – увертюра из оперы "Женитьба Фигаро", концерт для трубы Александра Арутюняна и Симфония №5 Франца Шуберта.
В качестве режиссера на вечере предстанет маэстро Вахтанг Кахидзе. Солистом выступит Эльмира Айвазян (труба).
Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести онлайн.
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