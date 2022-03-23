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Всемирный банк помогает Грузии стать региональным транзитным узлом
Всемирный банк помогает Грузии стать региональным транзитным узлом
Ожидается, что все четыре участка трассы будут введены в эксплуатацию к 2025 году 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T20:43+0400
2022-03-23T20:43+0400
2022-03-23T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект на 109 миллионов долларов для модернизации автомагистрали из самого восточного региона Грузии Кахети в направлении столицы, говорится в сообщении международного финансового института.По словам Молинеуса, автомагистраль с высокой пропускной способностью обеспечит доступ компаний различных отраслей к рынкам, даст возможность развития туристических направлений и обеспечит доступ населения к услугам, медицинским учреждениям и школам.По решению Всемирного банка, в рамках проекта будет профинансировано строительство семнадцатикилометрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.Параллельно правительство Грузии построит первые три участка этой трассы от Тбилиси до Сагареджо, используя аналогичные подходы к проектированию, строительству, доверительному управлению и экологическим и социальным гарантиям.Ожидается, что все четыре участка трассы будут введены в эксплуатацию к 2025 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, дороги, всемирный банк, сагареджо, тбилиси, грузия, новости, экономика грузии, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, кахети
Всемирный банк помогает Грузии стать региональным транзитным узлом
20:43 23.03.2022 (обновлено: 20:53 23.03.2022) Подписаться на
Ожидается, что все четыре участка трассы будут введены в эксплуатацию к 2025 году
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект на 109 миллионов долларов для модернизации автомагистрали из самого восточного региона Грузии Кахети в направлении столицы, говорится в сообщении
международного финансового института.
"С помощью этого проекта Всемирный банк поддерживает стремление Грузии стать региональным транзитным узлом", - сказал региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус.
По словам Молинеуса, автомагистраль с высокой пропускной способностью обеспечит доступ компаний различных отраслей к рынкам, даст возможность развития туристических направлений и обеспечит доступ населения к услугам, медицинским учреждениям и школам.
По решению Всемирного банка, в рамках проекта будет профинансировано строительство семнадцатикилометрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.
Параллельно правительство Грузии построит первые три участка этой трассы от Тбилиси до Сагареджо, используя аналогичные подходы к проектированию, строительству, доверительному управлению и экологическим и социальным гарантиям.
Ожидается, что все четыре участка трассы будут введены в эксплуатацию к 2025 году.
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