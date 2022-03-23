https://sputnik-georgia.ru/20220323/trassu-tbilisi--kakheti-moderniziruyut-na-dengi-vsemirnogo-banka-265451789.html

Всемирный банк помогает Грузии стать региональным транзитным узлом

Всемирный банк помогает Грузии стать региональным транзитным узлом

Ожидается, что все четыре участка трассы будут введены в эксплуатацию к 2025 году 23.03.2022, Sputnik Грузия

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2022-03-23T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект на 109 миллионов долларов для модернизации автомагистрали из самого восточного региона Грузии Кахети в направлении столицы, говорится в сообщении международного финансового института.По словам Молинеуса, автомагистраль с высокой пропускной способностью обеспечит доступ компаний различных отраслей к рынкам, даст возможность развития туристических направлений и обеспечит доступ населения к услугам, медицинским учреждениям и школам.По решению Всемирного банка, в рамках проекта будет профинансировано строительство семнадцатикилометрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.Параллельно правительство Грузии построит первые три участка этой трассы от Тбилиси до Сагареджо, используя аналогичные подходы к проектированию, строительству, доверительному управлению и экологическим и социальным гарантиям.Ожидается, что все четыре участка трассы будут введены в эксплуатацию к 2025 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, дороги, всемирный банк, сагареджо, тбилиси, грузия, новости, экономика грузии, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, кахети