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В Британии попросили YouTube удалить запись разговора министра с пранкером из РФ

В Британии попросили YouTube удалить запись разговора министра с пранкером из РФ

Оборонное ведомство Британии утверждает, что видео были отредактированы и видоизменены 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Британское Минобороны обратилось к руководству сервиса видеохостинга YouTube с просьбой стереть опубликованные на платформе видеозаписи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили ему от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет РИА Новости.Ранее глава ведомства сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около десяти минут. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?". Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.Пранкеры утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения страной ядерного оружия."Так как российское государство было ответственно за обманный звонок, мы пишем вам, настоятельно призывая удалить (или по крайней мере заблокировать) доступ к видео в соответствии с политикой Google/YouTube, объявленных 11 марта", — говорится в опубликованном письме.Оборонное ведомство Британии утверждает, что видео были отредактированы и видоизменены, а исходящие из них выводы недостоверны в плане фактического содержания.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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