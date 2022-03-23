https://sputnik-georgia.ru/20220323/v-detsady-tbilisi-zachisleny-deti-iz-12-ukrainskikh-semey-265438698.html

В детсады Тбилиси зачислены дети из 12 украинских семей

В детсады Тбилиси зачислены дети из 12 украинских семей

Работники детсадов пытаются помочь украинским детям адаптироваться к новой среде 23.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В тбилисские детсады зачислены дети из 12 украинских семей, говорится в пресс-релизе Агентства по управлению детскими садами столицы.После начала спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места. Грузия не исключение, и в страну за последнее время приезжают беженцы из Украины.Инициативу мэра Тбилиси Кахи Каладзе об упрощении регистрации детей из Украины в государственные детские сады горсовет столицы утвердил 18 марта. Согласно инициативе, дети в возрасте от 2 до 6 лет, приехавшие из Украины в Грузию с 1 января, могут быть зачислены в государственные детсады без вида на жительство и электронной регистрации.Как отмечают в Агентстве по управлению детскими садами Тбилиси, персонал детских садов мобилизован для того, чтобы помочь детям адаптироваться к новой среде.Решение об оказании помощи детям из Украины приняло и министерство образования и науки Грузии. В частности, школьников из Украины зачисляют в школы Грузии по упрощенным правилам.По последним данным, из 110 учеников разного возраста, 58 – уже зачислены, а 52 – будут зачислены в ближайшее время. Речь идет как о государственных школах, так и частных в Тбилиси и регионах страны.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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