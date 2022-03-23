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В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году
В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T09:01+0400
2022-03-23T09:01+0400
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статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4% по сравнению с показателем 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год составил составил 10,6%.В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60,2 миллиарда лари или 18,7 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,7%, а ВВП на душу населения составил 5 015,3 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-1,4%), образования (-2,3%) и строительства (-21,8%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году

09:01 23.03.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - Мейдан и Шардена, уличные часы
Вид на город Тбилиси - Мейдан и Шардена, уличные часы - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 23 мар Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4% по сравнению с показателем 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год составил составил 10,6%.
В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60,2 миллиарда лари или 18,7 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,7%, а ВВП на душу населения составил 5 015,3 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.

ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2021 году

Сфера экономики Рост, %
Электро- и газоснабжение 33,5
Обеспечения местами размещения и продуктами питания 29,8
Отдых и развлечения 43,1
Здравоохранение 40,8
Водоснабжение; Канализация, управление отходами и борьба с загрязнением 38,9
Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-1,4%), образования (-2,3%) и строительства (-21,8%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.

ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2021 году

Сфера экономики Удельный вес в ВВП, %
Торговля 16,6
Перерабатывающая промышленность 11,7
Операции с недвижимостью 10,2
Строительство 8,0
Сельское, лесное и рыболовное хозяйства 7,0
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