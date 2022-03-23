https://sputnik-georgia.ru/20220323/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-v-2021-godu-265426991.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году

В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T09:01+0400

2022-03-23T09:01+0400

2022-03-23T09:01+0400

грузия

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статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4% по сравнению с показателем 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год составил составил 10,6%.В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60,2 миллиарда лари или 18,7 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,7%, а ВВП на душу населения составил 5 015,3 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-1,4%), образования (-2,3%) и строительства (-21,8%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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