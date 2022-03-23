https://sputnik-georgia.ru/20220323/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-v-2021-godu-265426991.html
В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году
В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T09:01+0400
2022-03-23T09:01+0400
2022-03-23T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4% по сравнению с показателем 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год составил составил 10,6%.В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60,2 миллиарда лари или 18,7 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,7%, а ВВП на душу населения составил 5 015,3 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-1,4%), образования (-2,3%) и строительства (-21,8%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4% по сравнению с показателем 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, рост экономики за прошлый год составил составил 10,6%.
В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60,2 миллиарда лари или 18,7 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,7%, а ВВП на душу населения составил 5 015,3 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2021 году
|Сфера экономики
|Рост, %
|Электро- и газоснабжение
|33,5
|Обеспечения местами размещения и продуктами питания
|29,8
|Отдых и развлечения
|43,1
|Здравоохранение
|40,8
|Водоснабжение; Канализация, управление отходами и борьба с загрязнением
|38,9
Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-1,4%), образования (-2,3%) и строительства (-21,8%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2021 году
|Сфера экономики
|Удельный вес в ВВП, %
|Торговля
|16,6
|Перерабатывающая промышленность
|11,7
|Операции с недвижимостью
|10,2
|Строительство
|8,0
|Сельское, лесное и рыболовное хозяйства
|7,0
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