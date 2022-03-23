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В Грузии зафиксировано землетрясение
В Грузии зафиксировано землетрясение
Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T22:03+0400
2022-03-23T22:03+0400
2022-03-23T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4 произошло в восьми километрах от села Самеба на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 21:10 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров, сказано на сайте Центра.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны, в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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землетрясения в грузии, грузия, новости, происшествия
В Грузии зафиксировано землетрясение
22:03 23.03.2022 (обновлено: 22:35 23.03.2022) Подписаться на
Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4 произошло в восьми километрах от села Самеба на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:10 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров, сказано на сайте
Центра.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны, в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.