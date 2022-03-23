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Вандализм в Национальной галерее Грузии: неизвестные пытались повредить картины Пиросмани
Вандализм в Национальной галерее Грузии: неизвестные пытались повредить картины Пиросмани
Работники музея вовремя отреагировали на происходящее 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T11:53+0400
2022-03-23T11:53+0400
2022-03-23T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские специалисты пресекли попытки вандализма в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси.В сообщении Минкультуры Грузии говорится, что 22 марта двое молодых людей повредили выставочное пространство знаменитого художника-примитивиста Нико Пиросманашвили (Пиросмани). Что именно пытались сделать молодые люди – не уточняется.На место происшествия была вызвана патрульная полиция. Дело было передано в соответствующие органы для дальнейшего расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Вандализм в Национальной галерее Грузии: неизвестные пытались повредить картины Пиросмани
11:53 23.03.2022 (обновлено: 12:27 23.03.2022) Подписаться на
Работники музея вовремя отреагировали на происходящее
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские специалисты пресекли попытки вандализма в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси.
В сообщении Минкультуры Грузии говорится, что 22 марта двое молодых людей повредили выставочное пространство знаменитого художника-примитивиста Нико Пиросманашвили (Пиросмани).
"К счастью, их действия были остановлены вовремя, и ни одно из произведений художника не оказалось под угрозой", – отмечает министерство.
Что именно пытались сделать молодые люди – не уточняется.
На место происшествия была вызвана патрульная полиция. Дело было передано в соответствующие органы для дальнейшего расследования.
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