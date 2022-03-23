https://sputnik-georgia.ru/20220323/vandalizm-v-natsionalnoy-galeree-gruzii-neizvestnye-pytalis-povredit-kartiny-pirosmani-265432159.html

Вандализм в Национальной галерее Грузии: неизвестные пытались повредить картины Пиросмани

Вандализм в Национальной галерее Грузии: неизвестные пытались повредить картины Пиросмани

Работники музея вовремя отреагировали на происходящее 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские специалисты пресекли попытки вандализма в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси.В сообщении Минкультуры Грузии говорится, что 22 марта двое молодых людей повредили выставочное пространство знаменитого художника-примитивиста Нико Пиросманашвили (Пиросмани). Что именно пытались сделать молодые люди – не уточняется.На место происшествия была вызвана патрульная полиция. Дело было передано в соответствующие органы для дальнейшего расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия