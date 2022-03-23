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Вассерман: США будут бороться с Россией руками своих союзников
Вассерман: США будут бороться с Россией руками своих союзников
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден во время поездки в Европу встретится сначала с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе, а затем отправится в... 23.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-23T16:52+0400
2022-03-23T16:52+0400
2022-03-23T16:52+0400
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О чем американский лидер будет просить европейцев? Могут ли поляки ввести на Украину войска? На что готовы американцы, чтобы сохранить свое влияние в мире? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал публицист и депутат Государственной думы VII созыва Анатолий Вассерман.
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видео, мультимедиа, россия, сша, экспертное мнение, антолий вассерман, видео
Вассерман: США будут бороться с Россией руками своих союзников
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Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден во время поездки в Европу встретится сначала с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе, а затем отправится в Польшу.
О чем американский лидер будет просить европейцев? Могут ли поляки ввести на Украину войска? На что готовы американцы, чтобы сохранить свое влияние в мире? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал публицист и депутат Государственной думы VII созыва Анатолий Вассерман.