https://sputnik-georgia.ru/20220323/vasserman-ssha-budut-borotsya-s-rossiey-rukami-svoikh-soyuznikov-265446804.html

Вассерман: США будут бороться с Россией руками своих союзников

Вассерман: США будут бороться с Россией руками своих союзников

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден во время поездки в Европу встретится сначала с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе, а затем отправится в... 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T16:52+0400

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О чем американский лидер будет просить европейцев? Могут ли поляки ввести на Украину войска? На что готовы американцы, чтобы сохранить свое влияние в мире? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал публицист и депутат Государственной думы VII созыва Анатолий Вассерман.

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видео, мультимедиа, россия, сша, экспертное мнение, антолий вассерман, видео