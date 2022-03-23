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Вольский: деятельность "Нацдвижения" нужно изучить со всей строгостью

Вольский: деятельность "Нацдвижения" нужно изучить со всей строгостью

Крупнейшая оппозиционная сила в Грузии манипулирует темой Украины в своих целях, считает депутат 23.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-23T13:41+0400

2022-03-23T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Оппозиционное "Единое национальное движения" на фоне событий на Украине занимается "вредительской деятельностью" в Грузии, заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский журналистам.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Более того, на акциях в поддержку Украины они требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.По словам вице-спикера, вредительство бывшей правящей партии Грузии уже очевидно.Накануне лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая партия не будет рассматривать ни одну инициативу оппозиционного "Единого национального движения" и его соратников касательно внешней политики.В ответ правящую партию обвинили в том, что она руководствуется узкопартийными интересами и не стремится к консолидации с оппозицией, чтобы совместно отстаивать интересы государства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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