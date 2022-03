https://sputnik-georgia.ru/20220324/agressiya-nato-kto-poneset-nakazanie-za-bombardirovku-yugoslavii---video-265471051.html

Силы НАТО начали бомбить Югославию 23 года назад. Смотрите в видео, кто именно продвигал идею разгромить государство и почему до сих пор не наказаны виновные 24.03.2022, Sputnik Грузия

Суверенную республику за 78 дней практически стерли с лица земли. По мирным жителям били ракетами с кассетными снарядами и боеприпасами с обедненным ураном. По данным сербского академика Любиша Ракича, этого объёма хватило бы на создание 170 атомных бомб. Бомбардировки привели к радиоактивному заражению территорий. И до сих пор детская смертность от рака в регионе остается крайне высокой.

Агрессия НАТО: кто понесет наказание за бомбардировку Югославии? - видео

The Kosovo village of Gorozhubi comes under attack by U.S. B-52 bombers Sunday June 6 1999. After methodic bombing and a NATO policy that defeated Serbs by firing their frustration with a slow, steady flame, a whole province collapsed. Mass physical destruction is secondary to human wreckage beyond repair . (AP PHOTO/Jerome Delay)

