https://sputnik-georgia.ru/20220324/armeniya-namerena-subsidirovat-paromnye-perevozki-iz-rossii-v-poti-265474932.html
Армения намерена субсидировать паромные перевозки из России в Поти
Армения намерена субсидировать паромные перевозки из России в Поти
Регулярное паромное сообщение между Поти и портом Кавказ будет налажено с частотой два раза в неделю 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T18:06+0400
2022-03-24T18:06+0400
2022-03-24T18:06+0400
грузия
армения
новости
экономика
потийский порт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23843/92/238439253_179:522:2892:2048_1920x0_80_0_0_b51541e2c4e44d184edc15881c9da806.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Правительство Армении приняло решение в течение 6 месяцев субсидировать паромное сообщение между портами Поти (Грузия) и Кавказ (Россия), сообщил Sputnik Армения.По словам министра экономики Ваана Керобяна, на протяжении многих лет Армения при импорте и экспорте товаров периодически сталкивается с проблемой закрытия МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. В условиях, когда продовольственная безопасность становится одним из ключевых вопросов, необходимо фундаментальное решение.По словам Керобяна, это позволит повысить уровень продовольственной безопасности, логистической доступности республики, конкурентоспособности армянской промышленности. Это также поможет решить проблемы, возникающие при автомобильной перевозке грузов через "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что это уже не первая попытка установить паромное сообщение, предыдущие оказались безуспешными. Он выразил надежду, что на этот раз все будет иначе.Субсидии будут предоставлены сроком на полгода. За это время система должна заработать, после чего необходимость в них отпадет.Отметим, что в настоящее время из-за погодных условий движение фур через МАПП "Верхний Ларс" запрещено. Дорога открыта для легковых автомобилей. Движение на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури осуществляется через лавинозащитные галереи.Военно-Грузинская дорога – единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23843/92/238439253_549:423:2716:2048_1920x0_80_0_0_eaf8b91a0e1a939f4524ee2ba95d4976.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, армения, новости, экономика, потийский порт
Армения намерена субсидировать паромные перевозки из России в Поти
Подписаться на
Регулярное паромное сообщение между Поти и портом Кавказ будет налажено с частотой два раза в неделю
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik.
Правительство Армении приняло решение в течение 6 месяцев субсидировать паромное сообщение между портами Поти (Грузия) и Кавказ (Россия), сообщил Sputnik Армения
.
По словам министра экономики Ваана Керобяна, на протяжении многих лет Армения при импорте и экспорте товаров периодически сталкивается с проблемой закрытия МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. В условиях, когда продовольственная безопасность становится одним из ключевых вопросов, необходимо фундаментальное решение.
"Для этого мы предлагаем субсидировать регулярное паромное сообщение между Поти и портом Кавказ с частотой два раза в неделю, чтобы с течением времени перевести существенную часть логистических грузоперевозок на железнодорожный транспорт", - сказал министр.
По словам Керобяна, это позволит повысить уровень продовольственной безопасности, логистической доступности республики, конкурентоспособности армянской промышленности. Это также поможет решить проблемы, возникающие при автомобильной перевозке грузов через "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.
В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что это уже не первая попытка установить паромное сообщение, предыдущие оказались безуспешными. Он выразил надежду, что на этот раз все будет иначе.
Субсидии будут предоставлены сроком на полгода. За это время система должна заработать, после чего необходимость в них отпадет.
Отметим, что в настоящее время из-за погодных условий движение фур через МАПП "Верхний Ларс" запрещено. Дорога открыта для легковых автомобилей. Движение на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури осуществляется через лавинозащитные галереи.
Военно-Грузинская дорога – единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.