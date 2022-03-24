https://sputnik-georgia.ru/20220324/armeniya-namerena-subsidirovat-paromnye-perevozki-iz-rossii-v-poti-265474932.html

Армения намерена субсидировать паромные перевозки из России в Поти

Армения намерена субсидировать паромные перевозки из России в Поти

Регулярное паромное сообщение между Поти и портом Кавказ будет налажено с частотой два раза в неделю 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T18:06+0400

2022-03-24T18:06+0400

2022-03-24T18:06+0400

грузия

армения

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экономика

потийский порт

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Правительство Армении приняло решение в течение 6 месяцев субсидировать паромное сообщение между портами Поти (Грузия) и Кавказ (Россия), сообщил Sputnik Армения.По словам министра экономики Ваана Керобяна, на протяжении многих лет Армения при импорте и экспорте товаров периодически сталкивается с проблемой закрытия МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. В условиях, когда продовольственная безопасность становится одним из ключевых вопросов, необходимо фундаментальное решение.По словам Керобяна, это позволит повысить уровень продовольственной безопасности, логистической доступности республики, конкурентоспособности армянской промышленности. Это также поможет решить проблемы, возникающие при автомобильной перевозке грузов через "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что это уже не первая попытка установить паромное сообщение, предыдущие оказались безуспешными. Он выразил надежду, что на этот раз все будет иначе.Субсидии будут предоставлены сроком на полгода. За это время система должна заработать, после чего необходимость в них отпадет.Отметим, что в настоящее время из-за погодных условий движение фур через МАПП "Верхний Ларс" запрещено. Дорога открыта для легковых автомобилей. Движение на участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури осуществляется через лавинозащитные галереи.Военно-Грузинская дорога – единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.

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