https://sputnik-georgia.ru/20220324/borba-mezhdu-partiyami-ne-dolzhna-nanesti-uscherb-imidzhu-gruzii--mdinaradze-265464953.html
Борьба между партиями не должна навредить имиджу Грузии – Мдинарадзе
Борьба между партиями не должна навредить имиджу Грузии – Мдинарадзе
"Национальное движение" хочет нанести ущерб имиджу "Грузинской мечты", считает Мдинарадзе 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T13:49+0400
2022-03-24T13:49+0400
2022-03-24T14:03+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
владимир зеленский
грузинская мечта
альянс патриотов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897862_0:0:1680:946_1920x0_80_0_0_2b5a6364716e9ab54bcd3b7520c3f841.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Партии должны бороться друг с другом, но не в ущерб стране, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.На фоне событий на Украине оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" в очередной раз заявила, что абсолютное большинство населения Грузии хочет военного нейтралитета страны. Тем не менее, правящая партия и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" обвиняют друг друга в том, что этот вопрос стал темой обсуждения в стране.По его словам, поднимать вопрос нейтралитета Грузии в настоящее время – непростительное преступление против собственной страны."То, что "Национальное движение" хочет нанести ущерб имиджу "Грузинской мечты" – это нормально и понятно. Они и должны этого хотеть. Партии должны бороться друг с другом, но не в ущерб стране", – отметил Мдинарадзе.Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" резко критикует власти за решение не вводить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси зачастую требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.Кроме того, оппозиционные депутаты выступили с предложением организовать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии посредством видеосвязи. В правящей партии заявили, что это решать не оппозиции, а властям двух стран.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897862_187:0:1680:1120_1920x0_80_0_0_f2c8d5678f11d4eea8fb0b53d5df1a53.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, владимир зеленский, грузинская мечта, альянс патриотов грузии
Борьба между партиями не должна навредить имиджу Грузии – Мдинарадзе
13:49 24.03.2022 (обновлено: 14:03 24.03.2022) Подписаться на
"Национальное движение" хочет нанести ущерб имиджу "Грузинской мечты", считает Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Партии должны бороться друг с другом, но не в ущерб стране, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
На фоне событий на Украине оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" в очередной раз заявила, что абсолютное большинство населения Грузии хочет военного нейтралитета страны. Тем не менее, правящая партия и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" обвиняют друг друга в том, что этот вопрос стал темой обсуждения в стране.
"Сами выдумывают, что мы собираемся поднимать эту тему. Потом сами же злятся на эту же выдуманную тему, требуют от нас ответа… Это даже сложно назвать парадоксом. Это классический пример вражды в отношении государства, родины, страны", – заявил Мдинарадзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, поднимать вопрос нейтралитета Грузии в настоящее время – непростительное преступление против собственной страны.
"То, что "Национальное движение" хочет нанести ущерб имиджу "Грузинской мечты" – это нормально и понятно. Они и должны этого хотеть. Партии должны бороться друг с другом, но не в ущерб стране", – отметил Мдинарадзе.
Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" резко критикует власти за решение не вводить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси зачастую требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
Кроме того, оппозиционные депутаты выступили с предложением организовать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии посредством видеосвязи. В правящей партии заявили, что это решать не оппозиции, а властям двух стран.