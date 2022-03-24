https://sputnik-georgia.ru/20220324/borba-mezhdu-partiyami-ne-dolzhna-nanesti-uscherb-imidzhu-gruzii--mdinaradze-265464953.html

Борьба между партиями не должна навредить имиджу Грузии – Мдинарадзе

Борьба между партиями не должна навредить имиджу Грузии – Мдинарадзе

"Национальное движение" хочет нанести ущерб имиджу "Грузинской мечты", считает Мдинарадзе 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T13:49+0400

2022-03-24T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Партии должны бороться друг с другом, но не в ущерб стране, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.На фоне событий на Украине оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" в очередной раз заявила, что абсолютное большинство населения Грузии хочет военного нейтралитета страны. Тем не менее, правящая партия и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" обвиняют друг друга в том, что этот вопрос стал темой обсуждения в стране.По его словам, поднимать вопрос нейтралитета Грузии в настоящее время – непростительное преступление против собственной страны."То, что "Национальное движение" хочет нанести ущерб имиджу "Грузинской мечты" – это нормально и понятно. Они и должны этого хотеть. Партии должны бороться друг с другом, но не в ущерб стране", – отметил Мдинарадзе.Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" резко критикует власти за решение не вводить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси зачастую требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.Кроме того, оппозиционные депутаты выступили с предложением организовать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии посредством видеосвязи. В правящей партии заявили, что это решать не оппозиции, а властям двух стран.

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, владимир зеленский, грузинская мечта, альянс патриотов грузии