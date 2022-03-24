https://sputnik-georgia.ru/20220324/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-265470494.html
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T16:55+0400
2022-03-24T16:55+0400
2022-03-24T17:31+0400
россия
политика
мария захарова
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265470437_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_dba5a63006184d2b88b5c71b0fba4b60.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265470437_60:0:1215:866_1920x0_80_0_0_54430da5f91405f3cc3cfb5f32938088.jpg
LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-03-24T16:55+0400
true
PT1S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, политика, мария захарова, мультимедиа, видео, видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
16:55 24.03.2022 (обновлено: 17:31 24.03.2022) Подписаться на
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.