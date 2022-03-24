https://sputnik-georgia.ru/20220324/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-265454080.html

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

Причиной называются ремонтные работы в сети электропередач 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T09:36+0400

2022-03-24T09:36+0400

2022-03-24T09:36+0400

электроэнергия

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24530/79/245307944_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_366485455c1c948fb31378b2501cbc4d.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Часть жителей Тбилиси 24 марта останутся без электричества из-за плановых работ компании Energo Pro.Речь идет о абонентах компании, проживающих в пригороде Тбилиси, в селе Дигоми. Им электроэнергия не будет подаваться с 12:00 до 13:00 одной части пригорода и с 14:00 до 15:00 – второй части пригорода.Причиной называются ремонтные работы в сети электропередач.Энергораспределительная компания Energo Pro обслуживает лишь небольшую часть столицы, в основном пригороды. Подачу электроэнергии в основные районы города обеспечивает компания "Телмико".

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электроэнергия, грузия, новости, общество, тбилиси