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https://sputnik-georgia.ru/20220324/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-265454080.html
Часть жителей Тбилиси останется без электричества
Часть жителей Тбилиси останется без электричества
Причиной называются ремонтные работы в сети электропередач 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T09:36+0400
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электроэнергия
грузия
новости
общество
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Часть жителей Тбилиси 24 марта останутся без электричества из-за плановых работ компании Energo Pro.Речь идет о абонентах компании, проживающих в пригороде Тбилиси, в селе Дигоми. Им электроэнергия не будет подаваться с 12:00 до 13:00 одной части пригорода и с 14:00 до 15:00 – второй части пригорода.Причиной называются ремонтные работы в сети электропередач.Энергораспределительная компания Energo Pro обслуживает лишь небольшую часть столицы, в основном пригороды. Подачу электроэнергии в основные районы города обеспечивает компания "Телмико".
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электроэнергия, грузия, новости, общество, тбилиси

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

09:36 24.03.2022
© Pixabay / Bru-nOЛампочки
Лампочки - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2022
© Pixabay / Bru-nO
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Причиной называются ремонтные работы в сети электропередач
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Часть жителей Тбилиси 24 марта останутся без электричества из-за плановых работ компании Energo Pro.
Речь идет о абонентах компании, проживающих в пригороде Тбилиси, в селе Дигоми. Им электроэнергия не будет подаваться с 12:00 до 13:00 одной части пригорода и с 14:00 до 15:00 – второй части пригорода.
Причиной называются ремонтные работы в сети электропередач.
Энергораспределительная компания Energo Pro обслуживает лишь небольшую часть столицы, в основном пригороды. Подачу электроэнергии в основные районы города обеспечивает компания "Телмико".
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