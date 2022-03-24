https://sputnik-georgia.ru/20220324/delo-saakashvili-protiv-gruzii-v-espch-perekhodit-na-etap-rassmotreniya-po-suschestvu-265473149.html
Дело Саакашвили против Грузии в ЕСПЧ переходит на этап рассмотрения по существу
Дело Саакашвили против Грузии в ЕСПЧ переходит на этап рассмотрения по существу
По словам адвоката, в отношении Саакашвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T17:49+0400
2022-03-24T17:49+0400
2022-03-24T18:13+0400
грузия
политика
новости
еспч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264636566_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_66766cfeb8a721e6c7e5a1b9f08bc655.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека приступает к рассмотрению по существу дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили против грузинского государства, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге. ЕСПЧ принял в производство иск "Саакашвили против Грузии" весной 2021 года. Иск касается обвинительных приговоров против Саакашвили в Грузии по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.При этом он затруднился ответить на вопрос о предполагаемых сроках рассмотрения дела."Нет строго расписанных сроков, безусловно, решение по этому поводу примет суд", - подчеркнул Брегадзе.По делу о помиловании Саакашвили был приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы. Суд постановил, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что, помиловав осужденных по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, Саакашвили выполнил данное им ранее обещание, и это нарушило права членов семьи пострадавшего и государственные интересы Грузии.По делу об избиении Гелашвили Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы. По версии следствия, Саакашвили дал приказ избить Гелашвили, после того как ему не понравилась его статья в газете.Ранее адвокат Саакашвили Георгий Чивиашвили заявил, что оба обвинения построены на косвенных доказательствах и не имеют правовых оснований.По словам адвоката, в отношении Саакашвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека – "право на справедливое судебное разбирательство" и "пределы использования ограничений в отношении прав".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264636566_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_0839a7569d4e57b6a8badcc9616630c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, еспч
Дело Саакашвили против Грузии в ЕСПЧ переходит на этап рассмотрения по существу
17:49 24.03.2022 (обновлено: 18:13 24.03.2022) Подписаться на
По словам адвоката, в отношении Саакашвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека приступает к рассмотрению по существу дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили против грузинского государства, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге.
ЕСПЧ принял в производство иск "Саакашвили против Грузии" весной 2021 года. Иск касается обвинительных приговоров против Саакашвили в Грузии по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
"Аргументы Грузии в этом деле очень твердые, и, естественно, мы сможем сделать окончательные комментарии после того, как завершится рассмотрение дела по существу",- заявил Брегадзе.
При этом он затруднился ответить на вопрос о предполагаемых сроках рассмотрения дела.
"Нет строго расписанных сроков, безусловно, решение по этому поводу примет суд", - подчеркнул Брегадзе.
По делу о помиловании Саакашвили был приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы. Суд постановил, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что, помиловав осужденных по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, Саакашвили выполнил данное им ранее обещание, и это нарушило права членов семьи пострадавшего и государственные интересы Грузии.
По делу об избиении Гелашвили Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы. По версии следствия, Саакашвили дал приказ избить Гелашвили, после того как ему не понравилась его статья в газете.
Ранее адвокат Саакашвили Георгий Чивиашвили заявил, что оба обвинения построены на косвенных доказательствах и не имеют правовых оснований.
По словам адвоката, в отношении Саакашвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека – "право на справедливое судебное разбирательство" и "пределы использования ограничений в отношении прав".