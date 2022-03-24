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Дело Саакашвили против Грузии в ЕСПЧ переходит на этап рассмотрения по существу

Дело Саакашвили против Грузии в ЕСПЧ переходит на этап рассмотрения по существу

По словам адвоката, в отношении Саакашвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T17:49+0400

2022-03-24T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека приступает к рассмотрению по существу дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили против грузинского государства, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге. ЕСПЧ принял в производство иск "Саакашвили против Грузии" весной 2021 года. Иск касается обвинительных приговоров против Саакашвили в Грузии по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.При этом он затруднился ответить на вопрос о предполагаемых сроках рассмотрения дела."Нет строго расписанных сроков, безусловно, решение по этому поводу примет суд", - подчеркнул Брегадзе.По делу о помиловании Саакашвили был приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы. Суд постановил, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что, помиловав осужденных по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, Саакашвили выполнил данное им ранее обещание, и это нарушило права членов семьи пострадавшего и государственные интересы Грузии.По делу об избиении Гелашвили Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы. По версии следствия, Саакашвили дал приказ избить Гелашвили, после того как ему не понравилась его статья в газете.Ранее адвокат Саакашвили Георгий Чивиашвили заявил, что оба обвинения построены на косвенных доказательствах и не имеют правовых оснований.По словам адвоката, в отношении Саакашвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека – "право на справедливое судебное разбирательство" и "пределы использования ограничений в отношении прав".

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