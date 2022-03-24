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Экономист о решении Путина перевести расчеты за поставки газа в рубли – видео
Экономист о решении Путина перевести расчеты за поставки газа в рубли – видео
Президент России Владимир Путин поручил дать директиву "Газпрому" по переводу контрактов с недружественными странами в рубли. Что это принесет? Смотрите видео 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T15:23+0400
2022-03-24T15:23+0400
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Что означает такое решение президента РФ, как оно повлияет на российскую и мировую экономики, и заставит ли мир, наряду с другими факторами, отказаться в перспективе от доллара? Обо всем этом – в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, газ, рубль, видео
Экономист о решении Путина перевести расчеты за поставки газа в рубли – видео
15:23 24.03.2022 (обновлено: 15:29 24.03.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин поручил дать директиву "Газпрому" по переводу контрактов с недружественными странами в рубли. Что это принесет? Смотрите видео
Что означает такое решение президента РФ, как оно повлияет на российскую и мировую экономики, и заставит ли мир, наряду с другими факторами, отказаться в перспективе от доллара? Обо всем этом – в интервью "Sputnik на русском"
рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец