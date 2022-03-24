https://sputnik-georgia.ru/20220324/evrope-nechem-zamenit-rossiyskiy-gaz---vitse-premer-rf-265456693.html

Европе нечем заменить российский газ - вице-премьер РФ

Европе нечем заменить российский газ - вице-премьер РФ

Почи 60 процентов газа в Европе поставляется из РФ, отметил Новак 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T08:32+0400

2022-03-24T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет, заявил вмце-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия 1".По его словам, россияйская сторона поставляет порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — это почти 60 процентов экспорта. Он также отметил, что "в этой жизни все может быть", но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — "какой-то апокалиптический сценарий".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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