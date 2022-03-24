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Европе нечем заменить российский газ - вице-премьер РФ
Европе нечем заменить российский газ - вице-премьер РФ
Почи 60 процентов газа в Европе поставляется из РФ, отметил Новак 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T08:32+0400
2022-03-24T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет, заявил вмце-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия 1".По его словам, россияйская сторона поставляет порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — это почти 60 процентов экспорта. Он также отметил, что "в этой жизни все может быть", но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — "какой-то апокалиптический сценарий".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Европе нечем заменить российский газ - вице-премьер РФ
08:32 24.03.2022 (обновлено: 08:39 24.03.2022) Подписаться на
Почи 60 процентов газа в Европе поставляется из РФ, отметил Новак
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет, заявил вмце-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, россияйская сторона поставляет порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — это почти 60 процентов экспорта.
"Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет", — цитирует Новака РИА Новости.
Он также отметил, что "в этой жизни все может быть", но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — "какой-то апокалиптический сценарий".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.