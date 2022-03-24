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Франция предлагает выработать план для смягчения продовольственного кризиса
Франция предлагает выработать план для смягчения продовольственного кризиса
Необходимо добиться многостороннего соглашения о невведении ограничений на поставки сельскохозяйственного сырья, заявил Макрон 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T23:43+0400
2022-03-24T23:43+0400
2022-03-24T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного криза, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине.Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что украинский кризис и вероятные сбои в сельскохозяйственном производстве России и Украины как двух крупнейших экспортеров основных продовольственных товаров способны серьезно усугубить проблемы продовольственной безопасности в мире."Цель этой инициативы… смягчить этот кризис, в первую очередь, на торговом направлении, чтобы снизить давление на сельскохозяйственные рынки", - отметил он.Французский лидер заявил о необходимости выработать срочный план по использованию запасов продовольствия в случае кризиса, чтобы избежать дефицита и обуздать рост цен.Также, по словам Макрона, необходимо добиться многостороннего соглашения о невведении ограничений на поставки сельскохозяйственного сырья.Президент Франции подчеркнул, что РФ и Украина являются крупнейшими поставщиками зерновых. "Мы все столкнулись с повышением цен. И сейчас начинается беспрецедентный продовольственный кризис", - сказал он.Макрон указал на то, что что ряд стран Африки и Ближнего Востока очень зависимы от поставок зерновых из России и Украины. "И в краткосрочной перспективе в этих странах будут сложности… Ситуация будет еще более серьезной через 12-18 месяцев", - отметил глава Французской республики.
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в мире, новости, общество, продукты питания
Франция предлагает выработать план для смягчения продовольственного кризиса
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Необходимо добиться многостороннего соглашения о невведении ограничений на поставки сельскохозяйственного сырья, заявил Макрон
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного криза, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине.
Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что украинский кризис и вероятные сбои в сельскохозяйственном производстве России и Украины как двух крупнейших экспортеров основных продовольственных товаров способны серьезно усугубить проблемы продовольственной безопасности в мире.
"От имени Франции, которая является председателем в Совете Евросоюза в этом полугодии, и на прямой связи с Африканским союзом… я хотел бы запустить инициативу", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходят саммиты НАТО и ЕС.
"Цель этой инициативы… смягчить этот кризис, в первую очередь, на торговом направлении, чтобы снизить давление на сельскохозяйственные рынки", - отметил он.
Французский лидер заявил о необходимости выработать срочный план по использованию запасов продовольствия в случае кризиса, чтобы избежать дефицита и обуздать рост цен.
Также, по словам Макрона, необходимо добиться многостороннего соглашения о невведении ограничений на поставки сельскохозяйственного сырья.
Президент Франции подчеркнул, что РФ и Украина являются крупнейшими поставщиками зерновых. "Мы все столкнулись с повышением цен. И сейчас начинается беспрецедентный продовольственный кризис", - сказал он.
Макрон указал на то, что что ряд стран Африки и Ближнего Востока очень зависимы от поставок зерновых из России и Украины. "И в краткосрочной перспективе в этих странах будут сложности… Ситуация будет еще более серьезной через 12-18 месяцев", - отметил глава Французской республики.