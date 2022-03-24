https://sputnik-georgia.ru/20220324/gamkrelidze-pravitelstvo-skoro-utverdit-novyy-plan-vaktsinatsii-265467268.html

Гамкрелидзе: правительство скоро утвердит новый план вакцинации

Гамкрелидзе: правительство скоро утвердит новый план вакцинации

Новый план вакцинации подразумевает ряд поощрительных мероприятий, отметил эпидемиолог 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T14:15+0400

2022-03-24T14:15+0400

2022-03-24T14:15+0400

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

грузия

новости

общество

вакцинация от коронавируса

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Правительство Грузии скоро утвердит новый план вакцинации, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Новый план вакцинации подразумевает ряд поощрительных мероприятий, отметил эпидемиолог.В Грузии лица старше 50 лет в случае первой дозы прививки получают 200 лари (65 долларов), а в случае бустер дозы – 100 лари (32 доллара).Для вакцинации нужно позвонить на горячую линию Минздрава 1522 или зарегистрироваться онлайн.Всего в Грузии сделано 2 848 368 прививок. Полную дозу вакцины получили 1 255 053 человек, из них бустер-дозу сделали 232 540 граждан.Главный эпидемиолог Грузии призывает всех активироваться в процессе вакцинации, поскольку в ряде стран пандемия вновь набирает обороты и специалисты ждут новых вспышек коронавируса.По словам Гамкрелидзе, там, где высокий показатель вакцинации, показатель госпитализации и смертности не увеличивается."Постепенно агрессивность вируса должна упасть. Но прогнозировать это пока сложно", - отметил Гамкрелидзе.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19, грузия, новости, общество, вакцинация от коронавируса