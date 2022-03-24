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Гамкрелидзе: правительство скоро утвердит новый план вакцинации
Гамкрелидзе: правительство скоро утвердит новый план вакцинации
Новый план вакцинации подразумевает ряд поощрительных мероприятий, отметил эпидемиолог 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T14:15+0400
2022-03-24T14:15+0400
2022-03-24T14:15+0400
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
грузия
новости
общество
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Правительство Грузии скоро утвердит новый план вакцинации, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Новый план вакцинации подразумевает ряд поощрительных мероприятий, отметил эпидемиолог.В Грузии лица старше 50 лет в случае первой дозы прививки получают 200 лари (65 долларов), а в случае бустер дозы – 100 лари (32 доллара).Для вакцинации нужно позвонить на горячую линию Минздрава 1522 или зарегистрироваться онлайн.Всего в Грузии сделано 2 848 368 прививок. Полную дозу вакцины получили 1 255 053 человек, из них бустер-дозу сделали 232 540 граждан.Главный эпидемиолог Грузии призывает всех активироваться в процессе вакцинации, поскольку в ряде стран пандемия вновь набирает обороты и специалисты ждут новых вспышек коронавируса.По словам Гамкрелидзе, там, где высокий показатель вакцинации, показатель госпитализации и смертности не увеличивается."Постепенно агрессивность вируса должна упасть. Но прогнозировать это пока сложно", - отметил Гамкрелидзе.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19, грузия, новости, общество, вакцинация от коронавируса
Гамкрелидзе: правительство скоро утвердит новый план вакцинации
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Новый план вакцинации подразумевает ряд поощрительных мероприятий, отметил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Правительство Грузии скоро утвердит новый план вакцинации, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Новый план вакцинации подразумевает ряд поощрительных мероприятий, отметил эпидемиолог.
"Есть новый план вакцинации, который, думаю, будет скоро утвержден правительством. Там целый ряд поощрительных мероприятий. Монетарное поощрение продолжается", - заявил Гамкрелидзе.
В Грузии лица старше 50 лет в случае первой дозы прививки получают 200 лари (65 долларов), а в случае бустер дозы – 100 лари (32 доллара).
Для вакцинации нужно позвонить на горячую линию Минздрава 1522 или зарегистрироваться онлайн
.
Всего в Грузии сделано 2 848 368 прививок. Полную дозу вакцины получили 1 255 053 человек, из них бустер-дозу сделали 232 540 граждан.
Главный эпидемиолог Грузии призывает всех активироваться в процессе вакцинации, поскольку в ряде стран пандемия вновь набирает обороты и специалисты ждут новых вспышек коронавируса.
По словам Гамкрелидзе, там, где высокий показатель вакцинации, показатель госпитализации и смертности не увеличивается.
"Постепенно агрессивность вируса должна упасть. Но прогнозировать это пока сложно", - отметил Гамкрелидзе.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом – в среднем около 1 тысячи, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тысяч.