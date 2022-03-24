https://sputnik-georgia.ru/20220324/gruzinskie-dni-ulichnoy-edy-proydut-na-bazare-orbeliani-265463621.html
Грузинские дни уличной еды пройдут на базаре Орбелиани
Грузинские дни уличной еды пройдут на базаре Орбелиани
Базар Орбелиани – это уникальное тбилисское гастрономическое пространство 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T12:25+0400
2022-03-24T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинские дни уличной еды пройдут на столичном базаре Орбелиани с 25 по 27 марта, говорится в сообщении организаторов.На мероприятии гости смогут попробовать различные традиционные грузинские блюда в сочетании с современными деталями.В последний день, 27 марта, можно будет посетить мастер-класс, где приготовят вкуснейшие блюда для перекуса.Организаторы не забыли и о музыкальном сопровождении, ведь 26 марта с 21:00 на мероприятии будет играть ди-джей Alfreda Stieglitz.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, грузия, культура, новости
Грузинские дни уличной еды пройдут на базаре Орбелиани
12:25 24.03.2022 (обновлено: 12:37 24.03.2022) Подписаться на
Базар Орбелиани – это уникальное тбилисское гастрономическое пространство
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинские дни уличной еды пройдут на столичном базаре Орбелиани с 25 по 27 марта, говорится в сообщении организаторов.
На мероприятии гости смогут попробовать различные традиционные грузинские блюда в сочетании с современными деталями.
В последний день, 27 марта, можно будет посетить мастер-класс, где приготовят вкуснейшие блюда для перекуса.
Организаторы не забыли и о музыкальном сопровождении, ведь 26 марта с 21:00 на мероприятии будет играть ди-джей Alfreda Stieglitz.