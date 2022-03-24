https://sputnik-georgia.ru/20220324/gruzinskie-kompanii-po-proizvodstvu-ulitok-gotovyatsya-k-vykhodu-na-rynki-evropy-265451103.html

Грузинские компании по производству улиток готовятся к выходу на рынки Европы

Грузинские компании по производству улиток готовятся к выходу на рынки Европы

Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T09:01+0400

2022-03-24T09:01+0400

2022-03-24T09:01+0400

экономика

грузия

новости

министерство сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Несколько грузинских компаний проходят процедуры для экспорта грузинских улиток в страны Европы, заявил глава департамента международных связей Минсельхоза Грузии Лаша Инаури в парламенте.Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.По его словам, к этому времени в Агентство продовольствия обратились несколько крупных грузинских компаний, работающих совместно с итальянскими партнерами.Производство улиток – одно из привлекательных направлений для фермеров.В рамках проекта Льготного агрокредита в сумме на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование, выданное Агентством развития села, составило более 824 тысяч лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, новости, министерство сельского хозяйства грузии