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Грузинские компании по производству улиток готовятся к выходу на рынки Европы
Грузинские компании по производству улиток готовятся к выходу на рынки Европы
Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T09:01+0400
2022-03-24T09:01+0400
2022-03-24T09:01+0400
экономика
грузия
новости
министерство сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Несколько грузинских компаний проходят процедуры для экспорта грузинских улиток в страны Европы, заявил глава департамента международных связей Минсельхоза Грузии Лаша Инаури в парламенте.Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.По его словам, к этому времени в Агентство продовольствия обратились несколько крупных грузинских компаний, работающих совместно с итальянскими партнерами.Производство улиток – одно из привлекательных направлений для фермеров.В рамках проекта Льготного агрокредита в сумме на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование, выданное Агентством развития села, составило более 824 тысяч лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, грузия, новости, министерство сельского хозяйства грузии
Грузинские компании по производству улиток готовятся к выходу на рынки Европы
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Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Несколько грузинских компаний проходят процедуры для экспорта грузинских улиток в страны Европы, заявил глава департамента международных связей Минсельхоза Грузии Лаша Инаури в парламенте.
Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.
"Сейчас в Национальное агентство продовольствия обратились несколько компаний для признания их соответствия требованиям. Это такая процедура: сначала ЕС добавляет Грузию в список, потом предприятия должно признать Агентство продовольствия и отправить их в ЕС, чтобы включить в список, потом предприятия получат сертификат и смогут отправлять продукцию", – сказал Инаури.
По его словам, к этому времени в Агентство продовольствия обратились несколько крупных грузинских компаний, работающих совместно с итальянскими партнерами.
Производство улиток – одно из привлекательных направлений для фермеров.
В рамках проекта Льготного агрокредита в сумме на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование, выданное Агентством развития села, составило более 824 тысяч лари.
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