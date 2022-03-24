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Грузинский боксер завоевал золото на чемпионате Европы в Хорватии
Грузинский боксер завоевал золото на чемпионате Европы в Хорватии
Хорватский город Пореч с 11 по 24 марта принимает чемпионат Европы по боксу среди молодежи до 22 лет 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинский боксер Лука Кублашвили завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди молодежи U22 в Хорватии (EUBC U22 Men and Women European Boxing Championships 2022), сообщает Минспорта.В финальном поединке Лука Кублашвили (46-48 кг) одолел украинского боксера Андрея Ефимовича единогласным решением судей.Всего в соревнованиях приняли участие восемь грузинских спортсменов. Пятеро из них вернутся домой с медалями:
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Грузинский боксер завоевал золото на чемпионате Европы в Хорватии
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Хорватский город Пореч с 11 по 24 марта принимает чемпионат Европы по боксу среди молодежи до 22 лет
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузинский боксер Лука Кублашвили завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди молодежи U22 в Хорватии (EUBC U22 Men and Women European Boxing Championships 2022), сообщает Минспорта.
Хорватский город Пореч с 11 по 24 марта принимает чемпионат Европы по боксу среди молодежи до 22 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 319 спортсменов, в том числе 102 женщины из 41 страны. Российские и белорусские боксеры не были допущены к соревнованиям.
В финальном поединке Лука Кублашвили (46-48 кг) одолел украинского боксера Андрея Ефимовича единогласным решением судей.
Всего в соревнованиях приняли участие восемь грузинских спортсменов. Пятеро из них вернутся домой с медалями:
1.
Лука Кублашвили – 48 кг (золотая медаль)
2.
Лексо Хасая – 51 кг (серебряная медаль)
3.
Лаша Гагнидзе – 63,5 кг (бронзовая медаль)
4.
Лука Мачутадзе – 80 кг (бронзовая медаль)
5.
Элене Лоладзе – 54 кг (бронзовая медаль).