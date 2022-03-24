Грузинский боксер завоевал золото на чемпионате Европы в Хорватии

Хорватский город Пореч с 11 по 24 марта принимает чемпионат Европы по боксу среди молодежи до 22 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 319 спортсменов, в том числе 102 женщины из 41 страны. Российские и белорусские боксеры не были допущены к соревнованиям.