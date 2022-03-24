Грузинский фигурист занял седьмое место после короткой программы на ЧМ
20:18 24.03.2022 (обновлено: 20:24 24.03.2022)
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМорис Квителашвили (Грузия) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекин
© photo: Sputnik / Alexey Filippov/
Произвольная программа в мужском одиночном катании на чемпионате мира состоится 26 марта
ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занимает седьмое место после короткой программы на чемпионате мира в Монпелье.
В короткой программе Морис заработал от судей 92,61 балла. Обладатель первого места Шома Уно (Япония) набрал 109,63 балла.
Произвольная программа среди мужчин состоится 26 марта.
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкКарина Сафина и Лука Берулава (Грузия) выступают в произвольной программе парного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия) выступают в произвольной программе парного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
© photo: Sputnik / Alexander Wilf/
Сегодня на турнире завершится состязание спортивных пар, в котором грузинская пара Карина Сафина и Лука Берулава занимают 4-е место после короткой программы.