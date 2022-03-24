https://sputnik-georgia.ru/20220324/gruzinskiy-figurist-zanyal-sedmoe-mesto-posle-korotkoy-programmy-na-chm-265479291.html

Грузинский фигурист занял седьмое место после короткой программы на ЧМ

Грузинский фигурист занял седьмое место после короткой программы на ЧМ

Произвольная программа в мужском одиночном катании на чемпионате мира состоится 26 марта 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T20:18+0400

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успехи грузинских фигуристов в мире

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ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занимает седьмое место после короткой программы на чемпионате мира в Монпелье. В короткой программе Морис заработал от судей 92,61 балла. Обладатель первого места Шома Уно (Япония) набрал 109,63 балла.Произвольная программа среди мужчин состоится 26 марта. Сегодня на турнире завершится состязание спортивных пар, в котором грузинская пара Карина Сафина и Лука Берулава занимают 4-е место после короткой программы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире