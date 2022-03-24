https://sputnik-georgia.ru/20220324/gruziya-odna-iz-pervykh-v-mire-poluchila-preparat-protiv-covid-19-265458896.html

Грузия одна из первых в мире получила препарат против COVID-19

Грузия одна из первых в мире получила препарат против COVID-19

Исследования показали, что Паксловид на 89% сократил риски госпитализации и смертности 24.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-24T10:25+0400

2022-03-24T10:25+0400

2022-03-24T10:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия является первой страной в регионе и одной из первых в мире, получившей препарат против коронавируса Паксловид, говорится в заявлении директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.В марте 2021 года фармацевтическая компания Pfizer начала испытания на людях антивирусного орального препарата Паксловид — таблеток для лечения COVID-19. По данным Pfizer, предварительные доклинические испытания показали, что данный препарат продемонстрировал очень сильную противовирусную активность против коронавируса.По словам главного инфекциониста Грузии, на сегодняшний день есть четыре новейших препарата в мире, показавших высокую эффективность во время исследований – это Ремдесивир, антивирусные моноклонные антитела, Паксловид и Молнупиравир.Как отметил Церцвадзе, Минздрав Грузии благодаря усилиям и помощи международных партнеров начал заботиться о начале закупки Паксловида тогда, когда многие страны даже не знали об его существовании.Церцвадзе подчеркнул, что научный и медицинский мир возлагает большие надежды на два препарата – это Паксловид (производитель Pfizer) и Молнупиравир (производитель Merck).Эти медикаменты в отличие от Ремдесивира и антивирусных моноклонных антител, выпускаются в качестве таблеток и их свободно можно применять во время лечения дома.Исследования показали, что Паксловид на 89% сократил риски госпитализации и смертности, подчеркнул Церцвадзе. Соответственно, спрос в мире на данный препарат огромный и он очень дорогой.В Паксловид входит два препарата Нирматрелвир и Ритонавир. Медикамент блокирует процесс производства белков вируса, благодаря чему вирус теряет свойство размножения и становится недееспособным. Длительность лечения этим препаратом составляет пять дней.Лечение этим препаратом необходимо начать в течение не позднее пяти дней после выявления симптомов. Именно поэтому все лица, имеющие симптомы коронавируса, должны как можно быстрее сделать тест, чтобы суметь начать лечение новым препаратом.Использование Паксловида разрешено только по рекомендации врача, самолечение недопустимо, предупреждает Церцвадзе. Данный препарат не рекомендуется использовать среди госпитализированных инфицированных пациентов. Он будет применяться для пациентов, лечащихся на дому.При этом, Церцвадзе отметил, что Паксловид никак не сможет заменить вакцину против коронавируса, которая остается единственным средством преодоления пандемии."На сегодняшний день в Грузии у нас есть все возможности для того, чтобы до минимума снизить ухудшение состояние пациентов с COVID, госпитализацию и летальный исход, и население должно максимально использовать эту возможность", - заключил Церцвадзе.

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коронавирус covid-19, новости, грузия, общество, минздрав грузии