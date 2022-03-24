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Грузия предоставит Узбекистану скидки на транзит грузов
Грузия предоставит Узбекистану скидки на транзит грузов
Узбекская сторона также смогла договориться о снижении на 50% транспортных расходов в портах Каспийского моря - Туркменбаши и Баку 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T21:54+0400
2022-03-24T21:54+0400
2022-03-24T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Узбекистан договорился с Азербайджаном и Грузией о скидках на 30% для транзита своих грузов через территорию этих государств, заявил в четверг первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.В Ташкенте в четверг открылся первый международный инвестиционный форум.Замминистра сообщил, что узбекская сторона также смогла договориться и снизить на 50% транспортные расходы в портах Каспийского моря - Туркменбаши и Баку, сообщило РИА Новости.Воитов отметил, что ведомства Узбекистана ведут работу по открытию новых транспортных коридоров. "В рамках этой работы 16 марта был впервые отправлен груз в Узбекистан из порта Мумбаи через Пакистан и Афганистан. Это стало историческим событием. Мы будем и дальше работать над увеличением возможностей для развития потенциала этого транспортного коридора", - добавил замминистра.Ранее пресс-служба АО "Узбекские железные дороги" сообщала, что они ищут новые пути поставок химических грузов и минеральных удобрений в Европу из-за ситуации на Украине.
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грузия, новости, экономика, узбекистан, азербайджан, транзит
Грузия предоставит Узбекистану скидки на транзит грузов
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Узбекская сторона также смогла договориться о снижении на 50% транспортных расходов в портах Каспийского моря - Туркменбаши и Баку
ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Узбекистан договорился с Азербайджаном и Грузией о скидках на 30% для транзита своих грузов через территорию этих государств, заявил в четверг первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.
В Ташкенте в четверг открылся первый международный инвестиционный форум.
"Недавно мы смогли договориться со странами-партнерами, в частности Азербайджаном и Грузией. Сейчас из портов этих стран идут поставки товаров на 30% дешевле", - сказал Воитов в кулуарах форума.
Замминистра сообщил, что узбекская сторона также смогла договориться и снизить на 50% транспортные расходы в портах Каспийского моря - Туркменбаши и Баку, сообщило РИА Новости
.
Воитов отметил, что ведомства Узбекистана ведут работу по открытию новых транспортных коридоров. "В рамках этой работы 16 марта был впервые отправлен груз в Узбекистан из порта Мумбаи через Пакистан и Афганистан. Это стало историческим событием. Мы будем и дальше работать над увеличением возможностей для развития потенциала этого транспортного коридора", - добавил замминистра.
Ранее пресс-служба АО "Узбекские железные дороги" сообщала, что они ищут новые пути поставок химических грузов и минеральных удобрений в Европу из-за ситуации на Украине.