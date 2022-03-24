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Грузия присоединилась к Европейским дням ремесел
Грузия присоединилась к Европейским дням ремесел
Ярмарка направлена на развитие отрасли и повышение осведомленности в Европе 24.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-24T13:34+0400
2022-03-24T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия впервые присоединится к крупнейшему ремесленному событию в Европе – шестнадцатому сезону Европейских дней ремесел (EACD), которые пройдут с 28 марта по 3 апреля.Ярмарка направлена на развитие отрасли и повышение осведомленности в Европе, объединяя общественность и СМИ.В 2022 году к международной программе, девиз которой "Создаем в унисон" (Our hands in unison), впервые присоединится и Грузия. Культурные учреждения, такие как Государственный музей шелка Грузии, Государственный музей Академии художеств и Национальный музей Грузии, проведут мероприятия с экскурсиями и выставками в столице Тбилиси и регионах страны.Мероприятия координируются Международным центром искусств и Грузинской ассоциацией традиционных ремесел.
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Грузия присоединилась к Европейским дням ремесел
13:34 24.03.2022 (обновлено: 13:56 24.03.2022) Подписаться на
Ярмарка направлена на развитие отрасли и повышение осведомленности в Европе
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия впервые присоединится к крупнейшему ремесленному событию в Европе – шестнадцатому сезону Европейских дней ремесел (EACD), которые пройдут с 28 марта по 3 апреля.
Европейские дни ремесел (Journées Européennes des Métiers d'Art, JEMA/EACD) – крупнейшее ремесленное мероприятие в Европе. С 2011 года стало ежегодным и предлагает выставки, конференции и другие мероприятия, в которых с 2012 года участвуют до 20 европейских стран.
Ярмарка направлена на развитие отрасли и повышение осведомленности в Европе, объединяя общественность и СМИ.
В 2022 году к международной программе, девиз которой "Создаем в унисон" (Our hands in unison), впервые присоединится и Грузия.
Культурные учреждения, такие как Государственный музей шелка Грузии, Государственный музей Академии художеств и Национальный музей Грузии, проведут мероприятия с экскурсиями и выставками в столице Тбилиси и регионах страны.
Мероприятия координируются Международным центром искусств и Грузинской ассоциацией традиционных ремесел.