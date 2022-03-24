https://sputnik-georgia.ru/20220324/gruziya-prisoedinilas-k-evropeyskim-dnyam-remesel-265465524.html

Грузия присоединилась к Европейским дням ремесел

Грузия присоединилась к Европейским дням ремесел

Ярмарка направлена на развитие отрасли и повышение осведомленности в Европе 24.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия впервые присоединится к крупнейшему ремесленному событию в Европе – шестнадцатому сезону Европейских дней ремесел (EACD), которые пройдут с 28 марта по 3 апреля.Ярмарка направлена на развитие отрасли и повышение осведомленности в Европе, объединяя общественность и СМИ.В 2022 году к международной программе, девиз которой "Создаем в унисон" (Our hands in unison), впервые присоединится и Грузия. Культурные учреждения, такие как Государственный музей шелка Грузии, Государственный музей Академии художеств и Национальный музей Грузии, проведут мероприятия с экскурсиями и выставками в столице Тбилиси и регионах страны.Мероприятия координируются Международным центром искусств и Грузинской ассоциацией традиционных ремесел.

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культура, грузия, новости, европа, тбилиси